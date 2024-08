Emoción en Marvel: Robert Downey Jr. debutará antes de lo esperado como Doctor Doom

Los Cuatro Fantásticos y el multiverso de las sorpresas

La trama de la remake de los 4 Fantásticos, titulada en inglés The Fantastic Four: First Steps ("Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos" en español) nos presentaría por primera vez a Galactus como el villano principal, pero también establecerá el conflicto con el Doctor Doom. Se especula que los héroes tendrán que huir de su universo para evitar que Galactus consuma la Tierra, lo que podría llevarlos al universo principal del MCU, conocido como Tierra-616, a través de un agujero negro. Sería en este contexto en el que el Doctor Doom, quedándose atrás, presenciaría cómo su hogar es consumido, lo que lo llevaría a culpar a Reed Richards y su equipo por la tragedia y desencadenaría la serie de eventos que culminarían en Avengers: Doomsday.