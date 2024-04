Prepagas: Javier Milei retuiteó el mensaje al "garca y sorete" de Belocopitt

tuit.png

Críticas del Gobierno

Las críticas de la Casa Rosada contra el sector de la medicina privada comenzaron con una expresión del ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo, quien les achacó "declararle la guerra" a la clase media, y advirtió que haría "todo a su alcance" para defender a esta parte de la población.

La reacción causó sorpresa, dado que siempre hablan de la no intervención sobre la economía. Al respecto, también hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que desde el Gobierno "no hacen kirchnerismo". Aunque aclaró:

No somos proempresa, somos promercado. Bregamos por un mercado libre que beneficie a todas las partes. Cuando sentimos que eso no pasa y que hay cartelización, vamos a tomar las medidas para que no ocurra No somos proempresa, somos promercado. Bregamos por un mercado libre que beneficie a todas las partes. Cuando sentimos que eso no pasa y que hay cartelización, vamos a tomar las medidas para que no ocurra

Manuel Adorni dijo que la administración mileísta tiene todas las medidas sobre la mesa para ir contra estas compañías, que avalaron alzas de entre casi 100% y más de 120% en el primer trimestre del año.

"Se están evaluando todas las alternativas para que no haya cartelización y la gente pague lo que es justo, a valores de mercado y ante un mercado de competencia. No sentimos que es lo que esté ocurriendo, no porque seamos intervencionistas. Cuando sentimos que hay algo que no está funcionando bien, nos sentamos a conversar y tratamos de llegar a una solución", indicó Manuel Adorni, quien comentó que desde el Gobierno vieron cómo "un grupo pequeño de actores" se mostró en una forma no coincidente con el resto de los partícipes de la economía y de los precios.

"Está claro que los últimos aumentos son parte de una cartelización y no de la libre competencia de precios que defendemos, que quien contrata un servicio tenga el mejor precio y de la mejor calidad posible", sentenció sin dar nombres.

