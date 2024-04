Cartelización: Las prepagas tuvieron un Zoom el jueves 21/12/2023

Al enojo de los estamentos socioeconómicos medios, sólo se puede responder con el falso choque contra la medicina prepaga.

belocopitt.jpg Claudio Belocopitt, el dueño de la medicina prepaga argentina.

El Estado

La ausencia de una política de precios es notable y las contradicciones son enormes. Por ejemplo, la Administración Milei le concedió a la medicina prepaga la desrregulación completa sin conocer cómo provocar la competencia.

En las telecomunicaciones -que acaba de recibir la desrregulación completa- la competencia está asegurada por el ingreso de la empresa de Elon Musk (para consumidores rurales, petroleros y mineros, a un precio muy alto pero es desrregulación al fin), y la posibilidad de que aparezcan otros competidores en breve, tal como VRIO, propietario de DirecTV, que lo está intentando ya en otros mercados.

Pero en la medicina prepaga hay una posición dominante del grupo Swiss Medical, que tolero el Estado en días de Alberto Fernández -y luego sucedió el vínculo entre Claudio Belocopitt y Sergio Massa- que garantiza que la competencia será limitada, más allá de que hay una crisis estructural del sistema de salud en la Argentina que Javier Milei ha decidido ignorar.

Embed Lo adelantó en diciembre y pasó desapercibido, hoy es una realidad que afecta a millones de argentinos. El discriminal aumento de las prepagas que predijo el presidente de Swiss Medical y de la Unión Argentina de Salud, Claudio Belocopitt @SwissMedicalG @UnionArgSalud pic.twitter.com/7chBHBLso7 — Urgente24.com (@U24noticias) April 10, 2024

El Zoom

Para colmo, existió la información pública de una reunión de cartelización de la medicina prepaga, antes de que la denunciaran los diputados de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro y Hernán Reyes.

El 22/12/2023, 'Topo' Rodríguez difundió el siguiente posteo con el título "Colusión y precios opacos en salud":

"Las principales empresas de medicina prepaga, integrantes de la Unión Argentina de Salud (UAS) mantuvieron ayer un encuentro por Zoom para “coordinar acciones”.

Fue después de que el gobierno de Javier Milei aprobara medidas desreguladoras que supuestamente promoverían la competencia de mercado. Pero en el encuentro virtual, esas empresas hicieron un acuerdo para fijar precios.

Se trata de una práctica abiertamente colusiva y claramente anticompetitiva, ilegal. Ese acuerdo entre un puñado de empresas que dominan el mercado de las prepagas perjudica abiertamente a los consumidores.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia debe actuar y abrir de inmediato un expediente que termine en aplicación de multas y medida correctivas.

Parece que las políticas del gobierno de Milei no van en el sentido que se enuncian. Más desregulación, pero menos competencia, colusión y precios opacos."

¿Luis Caputo recién se entera en abril 2024? No, en abril 2024 él no ha conseguido el dinero que le prometió a Milei para reforzar el sector externo y está tambaleando, y Santiago Caputo descubre la pérdida de la clase media urbana. Entonces, hay medidas de control de daños que no reparan nada. Pura demagogia populista.

