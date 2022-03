Tinelli acorralado: volvieron a pedir elecciones anticipadas

TINELLIFRANCISFOTO1.jpg Marcelo Tinelli quedó más acorralado que nunca debido a que la Agrupación “Volver a San Lorenzo” pidió elecciones anticipadas en el club de Boedo.

Lo cierto es que los tiempos institucionales del Club Atlético San Lorenzo de Almagro no son buenos. Con una interna política feroz, y una acumulación de deuda importante que es arrastrada hace años, la estructura de un grande como el Ciclón de Boedo parece estar por romperse.

Hace tres meses, Tinelli sufrió dos duros golpes en San Lorenzo tras la renuncia del titular de Garbarino, Carlos Maximiliano Rosales, a su cargo de tesorero en la noche del miércoles 22/12/2021, decisión que fundamentó a través del envío de una carta a sus pares de Comisión Directiva de la entidad de Boedo.

El dirigente advirtió que pasaría a desempeñarse como “vocal, cargo con el que fui honrado en el último acto eleccionario”, declaró.

TINELLIIMPUGNAELECCIONESLIGAPROFESIONALPORTADA.jpg Marcelo Tinelli quedó más acorralado que nunca debido a que la Agrupación “Volver a San Lorenzo” pidió elecciones anticipadas en el club de Boedo.

Rosales, propietario de medios (es el principal accionista de Radio Continental) y de la cadena Garbarino, consideró oportuno dejar vacante su puesto como tesorero.

“Me parece prudente y conveniente ceder mi puesto para que el actual presidente (Horacio Arreceygor) tengo la posibilidad de formar su propio equipo de gente”, justificó Carlos Maximiliano Rosales, que se encuentra en una delicada situación en su actividad personal y profesional.

Ante esta situación, Marcelo Tinelli todavía no dio ninguna confirmación oficial acerca de su regreso, el cual se estima que sería que en mayo de este año.

marcelotinellirenunciajpgjpgjpg.webp Marcelo Tinelli quedó más acorralado que nunca debido a que la Agrupación “Volver a San Lorenzo” pidió elecciones anticipadas en el club de Boedo.

“¿El regreso de Marcelo Tinelli? Si lo hace que sea para meterse de lleno, al 100%, de lo contrario que no lo haga”, mencionan algunos directivos, según La Nación. El derrumbe económico y deportivo agudiza las llamas del infierno azulgrana, el cual se tornó inadmisible hace mucho tiempo.

En repudio a la actual dirigencia de San Lorenzo, los hinchas, simpatizantes y socios decidieron juntarse este miércoles (23/3) a las 18:30 hs para marchar. Los focos, están en contra de Marcelo Tinelli, Matías Lammens y Mauro Cetto, principalmente.

“La marcha de la bronca”. Así, llamaron los hinchas del 'Ciclón' a esta movilización que se da en un contexto de enojo, desaprobación y hartazgo, con respecto a la conducción del club de Boedo en los últimos años.

pedidoremociontinellijpgjpgjpg.webp Marcelo Tinelli quedó más acorralado que nunca debido a que la Agrupación “Volver a San Lorenzo” pidió elecciones anticipadas en el club de Boedo.

San Lorenzo está inmerso en una crisis fatal que involucra tanto lo económico como lo deportivo. En los últimos años, el club incorporó futbolistas a mansalva y pasó por miles de técnicos. Spoiler: ninguno de ellos le funcionó y se terminaron yendo por la puerta de atrás.

En lo económico, el “Ciclón” sufrió intimaciones de sus jugadores, inhibiciones por deudas entre clubes y huelgas de sus propios futbolistas por salarios impagos.

Deportivamente tampoco hace falta agregar mucho más. El equipo 'Cuervo' salió 21° de 26 equipos en la Liga Profesional de Fútbol pasada, a 6 puntos del último que fue Arsenal de Sarandí.

TINELLIFOTO3.jpg Marcelo Tinelli quedó más acorralado que nunca debido a que la Agrupación “Volver a San Lorenzo” pidió elecciones anticipadas en el club de Boedo.

Desde 2019 que San Lorenzo no juega la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y desde el 2016 que no pisa la Copa Sudamericana, que, más allá de la gloria deportiva, conlleva también el hecho de que al club no le ingrese más dinero.

En 2021, la Asamblea de San Lorenzo de Almagro dio a conocer un balance que arroja un pasivo de 56 millones de dólares.

Pablo Lafourcade -periodista e hincha del Ciclón- explicó en su canal de Youtube los motivos de la marcha autoconvocada para este mismo miércoles (23/03).

imagepng.webp Marcelo Tinelli quedó más acorralado que nunca debido a que la Agrupación “Volver a San Lorenzo” pidió elecciones anticipadas en el club de Boedo.

“¿Qué pedimos? Que se ocupen del club como se tienen que ocupar, y si no, que no esperen dos años más porque a este paso no queda club, den un paso al costado ahora. Hasta acá, han decepcionado holgadamente”.

“De los últimos 29 clásicos, San Lorenzo solo ganó 5, empató 12 y perdió 12, ¿les parece un club ordenando?”.

“(Deportivo) Morón, Estudiantes de San Luis y Temperley son equipos que nos dejaron afuera de la Copa Argentina en los últimos cinco años. Tuvimos tres interinatos de Diego Monarriz, dos de 'Pipi' Romagnoli...”.

Lafourcade se convirtió en un gran exponente del mundo San Lorenzo en las redes sociales, exponiendo constantemente su enojo y reprobación a Marcelo Tinelli y Matías Lammens.

marcelo-tinell-san-lorenzojpg.webp Marcelo Tinelli quedó más acorralado que nunca debido a que la Agrupación “Volver a San Lorenzo” pidió elecciones anticipadas en el club de Boedo.

“Si tuviéramos un campeonato normal, de 20 equipos, ni estaríamos en Primera, pero este no es un campeonato ni un fútbol argentino normal”.

Por otra parte, cabe recordar que Marcelo Tinelli sigue de licencia de la presidencia de San Lorenzo y frenó las elecciones en la Liga Profesional de Fútbol, estirando aún más su mandato.

SAN LORENZO - POR QUÉ LOS HINCHAS DEL CICLÓN MARCHAN CONTRA LA DIRIGENCIA - TODOS LOS DETALLES

Las mesas habilitadas para las firmas de los socios y socias estarán disponibles este sábado (26/03) en San Juan y Boedo y en Acoyte y Rivadavia, desde las 10 hasta las 14.