Ruggeri explotó contra ESPN y Vignolo por hablar de Boca

RUGGERICONTRALOSQUEHABLANDEBOCAFOTO3.jpg Oscar Ruggeri explotó contra el canal ESPN y contra Sebastián Vignolo en que siempre piden hablar de Boca y del técnico Sebastián Battaglia.

Por su lado, Latorre ponderó al futbolista Gustavo Del Petre, una de las grandes figuras del once “Pincharrata”: “Es uno de los mejores del fútbol argentino, una zurda tiene...”. A su vez, “Gambetita” se mostró molesto con la presunta etiqueta de DT defensivo que tiene Zielinski comparado con Fernando Gago. “Yo no me muevo por prejuicios. Uno tiene que criticar u observar lo que hacen los equipos, no moverse por los antecedentes de los entrenadores, ni por esta estupidez de es de una corriente o de otra. Esa es la responsabilidad nuestra. Para mí, es un gran entrenador. Lo respeto y lo valoro”, sentenció. En esa línea, recordó que el “León” es el conjunto más goleador del campeonato con 26 tantos.