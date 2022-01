Premios The Best de la FIFA: El papelón que nadie vio

image.png The Best y Balón de Oro: parecidos, pero diferentes.

De todas maneras, los criterios a evaluar que toma uno y otro son diferentes:

Para The Best se toma a consideración sólo el rendimiento de la temporada (de agosto a julio) y los votos quedan a criterio de los seleccionadores nacionales y de sus capitanes, periodistas especializados (avalados por la FIFA) y un 50 por ciento por votaciones de los aficionados registrados a través de la página de la FIFA,

El Balón de Oro considera solamente las votaciones de 193 periodistas deportivos, dando preporendancia a la opinión de la prensa especializada. Además, se entrega por lo hecho en el año natural, incluyendo participación con las selecciones y amistosos.

La gala del The Best (17/1), comenzó con el galardón a Christine Sinclair, quien fue condecorada con el Premio Especial FIFA, por ser la máxima goleadora de selecciones femenina, con 188 tantos para la selección canadiense.

"Los equipos se arman de atrás para adelante", dice el refrán. Christiane Endler y Édouard Mendy fueron nombrados como mejores arqueros, en el femenino y masculino resperctivamente.

Luego, uno de los premios más esperados, el Puskás, el cual premia al mejor gol del año. Allí comenzaron a aparecer los argentinos: Erik Lamela se quedó con el galardón, el primer argentino en lograrlo. El ex River anotó un gol de lujo y tan exótico que a veces es difícil de explicar. Su rabona con la pierna diestra, utilizada con el fin de no pegarle con su pierna inhábil, la zurda, se coló en el segundo palo de Bernd Leno, en el clásico londinense.

Este golazo de Erik Lamela fue nominado como el mejor tanto del 2021.



¡Felicidades @ErikLamela por ganar el premio #Puskas de la @FIFAcom!

La selección de Dinamarca se quedó con el premio Fair Play. La imagen fue impactante y tuvo al mundo en vilo durante varios minutos. Christian Eriksen se desplomó durante un partido que Dinamarca jugaba con Finlandia por la Eurocopa y sufrió un paro cardíaco. Los médicos le salvaron la vida en la cancha, pero antes, Simon Kjaer, uno de sus compañeros, le dio los primeros auxilios. Más tarde, el equipo continuó jugando por pedido del futbolista.Los daneses y su equipo médico, son más que merecedores de esta premiación.

El Chelsea, de Inglaterra, se llevó los 2 premios al mejor entrenador y entrenadora. Emma Hayes lo hizo en las mujeres, y Thomas Tuchel, en los hombres, por encima de Pep Guardiola y Roberto Mancini.

image.png Hayes y Tuchel, los mejores entrenadores en los The Best.

Poco más tarde, llegó la alegría argentina. Estefanía Banini se metió en el once ideal de la FIFA, siendo esta la primera vez que una Argentina lo logra.

El mejor once del fútbol femenino de 2021, según FIFA y FIFPro, quedó conformado por: Christiane Endler; Lucy Bronze, Wendie Renard, Millie Bright y Magdalena Eriksson; Estefanía Banini, Carli Lloyd y Barbara Bonansea; Vivianne Miedema, Marta y Alex Morgan.

Por su parte, la española Alexia Putellas, de FC Barcelona, que había ganado el Balón de Oro como la mejor jugadora del mundo, también se quedó con el premio The Best y curiosamente no fue incluida dentro del once ideal femenino.

Y aquí es donde comenzaremos a hacer hincapié.

¿Recuerdan que contamos que el golero del Chelsea, Édouard Mendy, fue nombrado como mejor arquero del 2021? En contraposición, y tras quedarse con el premio, el mismo futbolista senegalés se quedó fuera del equipo ideal, por debajo de Gianluigi Donnaruma.

Osea, la FIFA te nombra como el mejor en tu puesto, ¿pero eso no te alcanza para estar entre los mejores 11 futbolistas del año? Más que extraña tal decisión.

Pero la cuestión no queda ahí. Los 3 nominados al The Best (mejor jugador del año de la FIFA), eran Mohamed Salah, Robert Lewandowski y Lionel Messi. Como ya anunciamos en este medio, el ganador fue Robert Lewandowski por segundo año consecutivo. Sin embargo, de los 3 candidatos al premio (Messi, Lewandowski y Salah), solo los primeros 2 estuvieron en el onde ideal de la FIFA, mientras que el egipcio quedó fuera.

Y otra vez a lo mismo. ¿Cuál es el sentido de estar nominado al premio de mejor jugador, si ni siquiera se está incluido en el equipo del año? Con lo cual, puedo llegar a ser el mejor jugador del año, pero no puedo estar en la plantilla mejor rankeada. Raro, FIFA.

image.png Polémico '11' ideal que armó la FIFA.

De esta manera, el equipo quedó conformado por: Gianluigi Donnarumma; Rúben Días, Leonardo Bonucci y David Alaba; N’Golo Kanté, Jorginho y Kevin de Bruyne; Lionel Messi, Robert Lewandowski, Erling Haaland y Cristiano Ronaldo.

Otros futbolistas que no estuvieron incluidos, fueron los franceses Karim Benzema y Kylian Mbappé, también de gran desempeño en 2021.

En el cierre de la noche europea, Cristiano Ronaldo o "CR7", se quedó con una distinción individual por convertirse en el máximo goleador de selecciones, gracias a sus 115 goles con Portugal. Fue el único futbolista presente en una ceremonia que se realizó de manera virtual.