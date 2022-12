Pelé, Maradona o Messi: ¿Quién es el mejor del mundo?

image.png

Como dice el gran Pepe Guardiola, ex DT de Messi, quien ahora está dirigiendo a Julián Alvaréz en el Manchester United, es emocionante cómo se abre camino en la cancha, en un andar mesurado, con constancia, tal como en su vida privada.

“Está observando. Está caminando. Camina por ahí. Es lo que más me gusta. No está fuera del juego, está involucrado. Mueve la cabeza, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Sabe exactamente lo que va a pasar. Pero su cabeza siempre se está así (de una lado al otro), siempre se está moviendo”, explicó Guardiola para el documental This Football de Amazon Prime.

Y Guardiola agrega: “No está corriendo, pero siempre está mirando lo que pasa. Huele los puntos débiles de la línea defensiva. Después de 5-10 minutos, tiene el mapa, en los ojos, en su cerebro, para saber exactamente cuál es es el espacio y cuál es el panorama. Es como estar en la jungla y tener que sobrevivir. Y él sabe que si se mueve aquí y allá, tendrá más espacio para atacar”

Más contenido en Urgente 24:

La AFIP investigará plazos fijos ¿A partir de qué monto?

Escracharon a Víctor Hugo Morales y explotó: "HDP, cagón"

Destrozado por criticar a Messi/Scaloni, Liberman respondió

Climatólogos pronostican cuándo podría llegar 'El Niño' a la Argentina

Equipaje de mano: Aeropuertos cambiarían las restricciones