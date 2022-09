PayPal amenaza con su contrato a un equipo de la NBA

“Hemos revisado el informe de la investigación independiente de la liga de la NBA sobre el propietario de los Phoenix Suns, Robert Sarver, y hemos encontrado que su conducta es inaceptable y en conflicto con nuestros valores”, exclamó el director ejecutivo de PayPal, Dan Schulman, en un comunicado.

La investigación independiente fue realizada después de un informe explosivo de ESPN que aseguraba que, durante el transcurso del mandato de Sarver, el magnate al menos uso cinco veces la palabra N en el lugar de trabajo. A esto se le agregó el descubrimiento de que reprendió a una empleada, discriminó a otra por su embarazo haciendo bromas de naturaleza sexual, e incluso le explicó a un entrenador en 2016 que ‘odiaba la diversidad’.

image.png Robert Sarver, actual mandatario de los Phoenix Suns.

Desde la NBA explican que la sanción es justa, pero jugadores como LeBron, Chris Paul, incluso el propietario minoritario de los Suns, Jahm Najafi, creen que se le debe exigir a Sarver la renuncia.

“Amo esta liga y respeto profundamente nuestro liderazgo. Pero esto no está bien. No hay lugar para la misoginia, el sexismo y el racismo en ningún lugar de trabajo. No importa si eres el dueño del equipo o juegas para el equipo”, sentenció LeBron en sus redes.

Así distintos sectores parecen presionar al comisionado de la liga, Adam Silver, para que reconsidere las sanciones impuestas contra el propietario del equipo de Phoenix.

Se esperará a por mayor información para saber como termina esta novela entre el empresario, la liga y los actores influyentes que presionan.

