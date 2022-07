Martín Palermo habló de su "sueño" pero ignoró a Riquelme

Por último, se refirió a la situación vivida por Darío Benedetto en el encuentro ante Corinthians, en donde le tocó fallar dos penales, y señaló que “los erran los que los patean. Los que no patean, no los erran porque no tienen la valentía de asumir esa responsabilidad” y añadió que “he visto muchos. En cuanto les mirás las caras para ver quién patea, agachan la cabeza y no hacen frente a una situación que es parte del fútbol. Cuando volví de la Copa América, lo primero que me dijo Carlos (Bianchi) fue 'Mirá que conmigo vas a patear los penales'. Fue el mayor respaldo que sentí en ese momento”.

MARTINPALERMOSUENODIRIGIRABOCAFOTO3.jpg Martín Palermo habló en un reportaje de su sueño de dirigir a Boca tras la salida de Sebastián Battaglia aunque evitó hablar de Juan Román Riquelme.

Lejos de La Bombonera o el predio de Ezeiza. Battaglia se quedó sin trabajo en una YPF cercana al domicilio del ahora ex entrenador boquense. En tal escenario, fue citado por Jorge “Patrón” Bermúdez y por Marcelo Delgado -integrantes del Consejo de Fútbol-, según difundió Diario Olé.

Todo esto fue confirmado en la mañana de este mismo jueves 07/07 por el propio Sebastián Battaglia, a la salida de su última visita al plantel profesional y tras retirar sus pertenencias del club.

“Fue en una estación de servicio, sí. Pero ya está, se dio así”.

MARTINPALERMOSUENODIRIGIRABOCAFOTO4.jpg Martín Palermo habló en un reportaje de su sueño de dirigir a Boca tras la salida de Sebastián Battaglia aunque evitó hablar de Juan Román Riquelme.

“No pedí explicaciones. Sí que obviamente aceptaba las decisiones que ellos tienen que tomar. Estoy agradecido a los jugadores por el esfuerzo, a la gente de Boca porque siempre alienta y da su apoyo. Me voy conforme con lo que fue esta etapa, dejándole dos estrellas a la institución”, declaró el “León” ante los cientos de reporteros que aguardaban por su palabra en la puerta del centro de entrenamiento de Ezeiza.

Al ser consultado por si creía que sus explosivas declaraciones por la falta de refuerzos terminó de expulsarlo del cargo, deslizó: “No, yo creo que lo de la conferencia se fue mucho más allá de lo que realmente fue. Ninguno de los jugadores me manifestó nada. Tuve la oportunidad de hablar con ellos y creo que los puedo mirar a la cara a todos. Eso es lo que me llevo. No sé si fue por eso, pero por lo menos de mi parte, no lo veo así”.

A su vez, Sebastián Battaglia reconoció la presión que sobrevuela en el “Mundo Boca” por querer ganar la Copa Libertadores a toda costa.

MARTINPALERMOSUENODIRIGIRABOCAFOTO5.jpg Martín Palermo habló en un reportaje de su sueño de dirigir a Boca tras la salida de Sebastián Battaglia aunque evitó hablar de Juan Román Riquelme.

“Estoy para tratar de hacer lo mejor y ganar la Libertadores era un objetivo. Si te ponés a pensar, desde el 2007 que no se gana. Nadie tiene la fórmula del éxito. La Libertadores en este club se transformó en algo obsesivo. Los procesos y los proyectos a veces son difíciles de mantener en el tiempo. Me voy muy conforme. En la Copa Libertadores fue un partido que me sentí identificado. La eliminación termina siendo por penales, en esta nos tocó quedar afuera”.

El ex entrenador del “Xeneize” se mostró disconforme por la desprolijidad en su salida: por el escenario en el que se lo comunicó y por ser inmediatamente posterior a una eliminación en Copa Libertadores, un momento más que delicado para cualquiera que lo deba atravesar.

De esta manera, Battaglia se despide de la dirección técnica de Boca Juniors con dos títulos bajo el brazo: Copa Argentina y Copa LPF.

Por otro lado, Ibarra, exlateral derecho, de 48 años, asume su primera experiencia al frente de un plantel profesional luego de casi un año al frente de la Reserva.

Con Ibarra como DT, la Reserva de Boca ganó el torneo largo de 2021 y el trofeo de Campeones del mismo año.

A diferencia de cuando asumió Battaglia, quien también fue entrenador de la Reserva, el exfutbolista formoseño asume con la idea de no quedarse en el cargo mucho tiempo, ya que no es su prioridad dirigir la primera boquense.

Es más, algunos sostienen que en el tiempo que estén en el cargo, la conducción será una especie de tridente junto con Gracián y Herrón.

Gracián, exjugador de Vélez que fue ayudante de Walter Ervitti en Atlanta, llegó a la Reserva de Boca hace dos meses en reemplazo de Mauricio “Chicho” Serna, quien ahora está en la secretaria de fútbol.

Herrón, empleado del club, de buena relación con Juan Román Riquelme, seguirá como ayudante tal cual lo hizo en el ciclo de Miguel Russo y con el mismo Battaglia. Y es el mismo caso del entrenador de arqueros Fernando Gayoso y los preparadores físicos Alejandro Blazco y Cristian Aquino.

Por ahora, ellos serán quienes estarán en el banco de Boca ante San Lorenzo y posiblemente, resultados mediante, cuatro o cinco partidos más.

Este mismo jueves (07/07) hubo una charla previa de los tres técnicos con el plantel y luego pararon un equipo sin los que quedaron eliminados ante Corinthians el martes pasado, a excepción del arquero Agustín Rossi. La idea es probar este viernes (08/07) un equipo posible para visitar el fin de semana a San Lorenzo, donde estarían la mayoría de los que jugaron ante el “Timao”.

Mientras, en silencio, Riquelme y los integrantes del Consejo de Fútbol empezaron la búsqueda del nuevo entrenador.

Los candidatos -como siempre cuando se trata de Boca- son muchos, pero el que encabeza la lista es Ricardo Gareca, un viejo sueño de Román, quien está a punto de desvinculares de la selección de Perú, pero que para aquellos boquenses que pintan “canas” tiene el mal recuerdo de su pase a River junto a Oscar Ruggeri en 1985, en medio de un conflicto por sus sueldos.

Allegados a la secretaría de fútbol “xeneize” manifestaron a través de un cable que reprodujo la agencia estatal de noticias Télam que es improbable la llegada del “Tigre”, y lo mismo opinan personas cercanas al técnico que perdió semanas atrás el repechaje ante Australia para clasificar al Mundial de Qatar.

También surgió el nombre de Martín Palermo, pero según las mismas fuentes, esta vez no es el turno de un exjugador que sea ídolo: el perfil que busca Boca es otro, alguien con carácter, no tan cercano a la idealización del hincha y que sepa acomodarse a los tiempos y formas de Riquelme.

En ese encuadre podría entrar Eduardo Dominguez, técnico de Independiente: en Boca, algunos creen que es clave lo que suceda en el clásico de este domingo (10/07) ante Racing.

El yerno de Carlos Bianchi es el que lidera la lista de los que están dirigiendo en nuestro fútbol y muchos recordaron que a fines del año pasado fue “tanteado” antes de renovarle a Battaglia.

El otro que asoma, por estilo, podría ser Ricardo Zielinsky, quien también tiene trabajo en Estudiantes de La Plata. Y algunos más audaces señalan que Diego Martínez, técnico de Tigre y quien dirigió inferiores en Boca, también puede tener chances.

Boca Juniors visitará este sábado (09/07) a San Lorenzo desde las 15.30, por la séptima fecha de la Liga Profesional, con arbitraje de Fernando Espinoza.

Más contenido en Urgente24: