Cambios en las reglas FIFA: Un terremoto para los poderosos

Por su parte, los futbolistas de hasta 21 años y que sean de las inferiores del club, quedarán exentos de esas limitaciones de la FIFA.

Uno de los clubes que más ha abusado del sistema de ceder y ceder jugadores es el Chelsea inglés, especialmente, durante la última década.

Si bien los títulos mandan y el conjunto de Thomas Tuchel creció enormemente en los últimos años, también es cierto que acumuló un exceso de talento entre sus filas. Lucas Piazón, ex futbolista 'blue', lo cuenta.

Al principio sentí que el Chelsea realmente me quería y que quería que lo hiciese bien y volviera. Pero después del tercer o cuarto préstamo, supe que tal vez solo se trataba de negocios. Fue como 'vas por el mundo, alguien te comprará y te alegrarás porque ya no vas a jugar aquí'. En el fondo sabíamos que no teníamos ninguna oportunidad, expresó el brasileño en una entrevista con Oh my Goal

Otros clubes, tales como Manchester United, Manchester City, PSG, Arsenal o Atlético Madrid también estuvieron en el negocio de las cesiones de futbolistas.

Entre los clubes mencionados, repasaremos el panorama actual de cada uno de los planteles:

París Saint Germain : los franceses, actualmente, tienen 10 futbolistas a préstamo, en diferentes clubes,

: los franceses, actualmente, tienen 10 futbolistas a préstamo, en diferentes clubes, Atlético Madrid : el 'Colchonero' es otro de los clubes en esta lista. Los de Pablo Simeone tienen 9 jugadores jugando fuera,

: el 'Colchonero' es otro de los clubes en esta lista. Los de Pablo Simeone tienen 9 jugadores jugando fuera, Manchester United : los 'Diablos Rojos' cuentan con 6 jugadores profesionales cedidos. Si bien es una diferencia más acorde a lo que FIFA exigirá de ahora en más, los ingleses también abusaron del sistema de prestar muchos futbolistas en los últimos años,

: los 'Diablos Rojos' cuentan con 6 jugadores profesionales cedidos. Si bien es una diferencia más acorde a lo que FIFA exigirá de ahora en más, los ingleses también abusaron del sistema de prestar muchos futbolistas en los últimos años, Arsenal : el club inglés cuenta, hoy por hoy, con 9 profesionales que juegan en otros clubes en préstamo,

: el club inglés cuenta, hoy por hoy, con 9 profesionales que juegan en otros clubes en préstamo, Chelsea : los 'blues' tienen 21 jugadores cedidos hoy en día. Un disparate total, y

: los 'blues' tienen 21 jugadores cedidos hoy en día. Un disparate total, y Manchester City: el equipo de Pep Guardiola tiene 14 jugadores cedidos actualmente, según Manchester Evenening News.

En esa línea, el deseo de Guardiola es tener un equipo más corto y con mayor rotación de jugadores. Dicha rotación reduce la necesidad de préstamos, ya que las estrellas infelices nunca pasarán mucho tiempo en el banco de suplentes y sin tener oportunidades para volver al primer equipo. Raheem Sterling -delantero jamaiquino nacionalizado inglés- dio una entrevista en el receso internacional de noviembre, donde sugirió que podría estar abierto a un movimiento temporal para tener más tiempo de juego.

image.png Manchester City, uno de los clubes que más acapara talentos mundiales.

El periódico Manchester Evenening News, agregó que "el organismo rector del fútbol mundial (FIFA), busca evitar que los clubes acumulen jugadores y los presten, una práctica que comúnmente se cree que aumenta el valor de los jugadores que luego pueden venderse para obtener ganancias sin jugar realmente para un club".

Los planes radicales, diseñados para poner fin al 'acaparamiento de jugadores', entrarán en vigor en julio después de que se les dé la aprobación final en la próxima reunión del consejo.