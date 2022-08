Balón de Oro: Lionel Messi afuera de la lista de candidatos

El resto de los nominados son: Christopher Nkunku (jugador del Leipzig), Mohamed Salah (del Liverpool), Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Thibaut Courtois (Real Madrid), Rafael Leao (del Milan de italia), Robert Lewandowski (Ex Bayern Múnich ahora en el FC Barcelona), Bernardo Silva (del Manchester City), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Vinicius Junior (del Real Madrid), Luiz Díaz (el colombiano del Liverpool), Karim Benzema (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Riyad Mahrez (Manchester City), Casemiro (Real Madrid), Heung-Min Son (Tottenham), Mike Maignan (Ac Milan), Harry Kane (Tottenham), Darwin Nuñez (ex benfica ahora en el Liverpool), Phil Foden (Manchester City), Sadio Mane (ex Liverpool hoy en Múnich), Sebastian Haller (Borussia Dortmund), Luka Modric (Real Madrid), Antonio Rüdiger (ex Chelsea ahora en Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Kylian Mbappé (PSG), Dusan Vlahovic (Juventus), Virgil van Dijk (Liverpool), Joao Cancelo (Manchester City) y Erling Haaland (Manchester City).

image.png Karim Benzema, el jugador al que el publico apuesta para el galardón del Balón de Oro 2022.

Entre los preferidos para el galardón se encuentra el jugador del Real Madrid, Karim Benzema, quien ganó la última Champions League con su equipo y la liga. El jugador del Liverpool Mohamed Salah, quien llegó a la final de dicho torneo pero perdió contra el equipo español. Y también remarcan la actuación del portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, quien llegó a su pico más alto en el equipo tras brillar en la final del campeonato de Europa.

La eliminación para la terna final será anunciada próximamente por la revista France Football, así que se esperara más información al respecto en el futuro.