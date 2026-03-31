Un oasis para Milei en medio del desierto (ojo con los espejismos)

Javier Milei intenta desesperadamente revertir una agenda muy negativa que viene acorralando a la Casa Rosada, no sólo por los presuntos escándalos de corrupción ($LIBRA y el Adornigate, especialmente) sino por la economía real crujiendo y una desinflación que hace meses no es tal.
Gas: Se viene otro tarifazo
A partir del 1° de abril, el Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de tarifas de gas que impactará de lleno en los bolsillos de millones de usuarios en todo el país. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), forma parte del plan de reducción de subsidios energéticos que comenzó a aplicarse en enero.
El ajuste no será uniforme sino que dependerá del nivel de consumo, la categoría del usuario y la zona geográfica. Pero el dato que más ruido genera es que los aumentos ya están en marcha y van a seguir escalando en los próximos meses.
El esquema prevé una actualización sostenida en el tiempo. En el caso de Metrogas, la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) contempla 31 incrementos mensuales consecutivos entre 2025 y 2030.
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