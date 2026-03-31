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Un oasis para Milei en medio del desierto (ojo con los espejismos)

El dato de pobreza fue un oasis en medio del desierto para Javier Milei.

El dato de pobreza fue un oasis en medio del desierto para Javier Milei.

Foto creada con IA/GROK.
El dato de pobreza fue un oasis en medio del desierto para Javier Milei.

El dato de pobreza fue un oasis en medio del desierto para Javier Milei.

Foto creada con IA/GROK.

En medio del Adornigate, y con la economía real crujiendo, Javier Milei necesita revertir una agenda muy negativa, y el dato de pobreza se convirtió en oasis.

31 de marzo de 2026 - 18:00

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Javier Milei intenta desesperadamente revertir una agenda muy negativa que viene acorralando a la Casa Rosada, no sólo por los presuntos escándalos de corrupción ($LIBRA y el Adornigate, especialmente) sino por la economía real crujiendo y una desinflación que hace meses no es tal.

La pérdida de poder adquisitivo frente a una inflación persistente en niveles elevados (a pesar de que se despejó el fantasma de la hiper con el que asumió Milei) y el cierre de empresas que empujó la desocupación a finales de 2025 y estimula el temor por el empleo son los principales factores que hoy impulsan el malhumor social que hace que Javier Milei retroceda en términos de imagen.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la pobreza cayó al 28,2% en el 2do. semestre de 2025, un descenso de 3,4 puntos porcentuales respecto al 1er. trimestre. En el caso de la indigencia no se observaron variaciones estadísticamente significativas (6,9% vs. 6,3%).

Puede ser un oasis para el Gobierno, que lo aprovechará mediáticamente hasta que el tema se agote, pero ojo con los espejismos: advierten que la inflación, que viene en franco ascenso desde hace 9 meses, tendrá su impacto en la próxima medición de la pobreza.

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Gas: Se viene otro tarifazo

A partir del 1° de abril, el Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de tarifas de gas que impactará de lleno en los bolsillos de millones de usuarios en todo el país. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), forma parte del plan de reducción de subsidios energéticos que comenzó a aplicarse en enero.

El ajuste no será uniforme sino que dependerá del nivel de consumo, la categoría del usuario y la zona geográfica. Pero el dato que más ruido genera es que los aumentos ya están en marcha y van a seguir escalando en los próximos meses.

El esquema prevé una actualización sostenida en el tiempo. En el caso de Metrogas, la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) contempla 31 incrementos mensuales consecutivos entre 2025 y 2030.

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YPF: Ex funcionario debilita el relato libertario

Rodolfo Barra, quien fuera el primer Procurador del Tesoro de Javier Milei, debilitó este martes el relato oficial mediante el cual el Gobierno quiere llevarse todas las medallas por la victoria argentina en el juicio en USA por la expropiación de YPF.

Barra confirmó que el éxito correspondió a un equipo y una estrategia legal que trascienden al gobierno libertario. Es decir, que lo que triunfó en Nueva York fue, en realidad, una estrategia de defensa que se mantuvo a lo largo de los gobiernos que atravesó el litigio, que se inició en 2015.

"Los argumentos jurídicos, sustancialmente, fueron los mismos, nada más que adaptados a las circunstancias", explicó el ex procurador. "La argumentación ha sido siempre que el Estado argentino ejerció una prerrogativa soberana, que es la de todos los Estados, que es el de la expropiación", abundó.

Ante la pregunta sobre si el fallo respondió a un trabajo de una misma "línea técnica" de funcionarios de la Procuración del Tesoro a lo largo de distintos gobiernos, Barra respondió afirmativamente. "Hubo una línea técnica que se mantuvo", dijo y definió al equipo que hoy dirige Sebastián Amerio como "un centro de excelencia de defensa del Estado".

Por otro lado, el exprocurador del Tesoro también descartó que el resultado haya tenido que ver con la alianza política que Javier Milei tiene con Donald Trump. En ese sentido, el Presidente había reivindicado sus "viajes a USA" y su cercanía con la Casa Blanca como factor para el fallo favorable.

Barra sostuvo, en cambio, que "los jueces resuelven conforme a la ley, los hechos, las pruebas producidas y el derecho aplicable". No obstante, mencionó que "siempre está el contexto" y consideró que "que se haya ordenado la situación de la Argentina ha ayudado".

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Conmoción en el Hospital Churruca: Una mujer se tiró del 4to. piso

Gran conmoción en el Hospital Churruca por el intento de suicidio de una mujer, que esta tarde se arrojó desde el 4to. piso del edificio, y se encuentra en grave estado de salud. El nosocomio de la Policía Federal se encuentra atravesando una grave crisis por el ajuste del gobierno de Javier Milei y presuntos desmanejos.

Aún no hay información oficial al respecto, pero algunas versiones periodísticas informan que se trata de una mujer en tratamiento psiquiátrico, que habría tomado esta determinación ante presunta falta de atención y/o medicación.

El pasado 26 de marzo, una mujer se había encadenado en la puerta del Churruca para reclamar por la falta de insumos y de atención de su marido, internado en dicho nosocomio.

Otro hecho gravísimo ocurrió en julio de 2025, cuando el suboficial Alejandro Tijerina se suicidó de un disparo en un baño del Hospital Churruca. Según trascendió entonces, el hombre estaba gravemente enfermo y el estado crítico del Hospital Churruca, donde debía atenderse y no lo dejaron hacerlo, fue el desencadenante de la decisión.

Cabe recordar que el Hospital Churruca-Visca, centro de salud de la Policía Federal Argentina (PFA), atraviesa una profunda crisis sanitaria y de infraestructura. En los últimos dos años se han reportado colapso en la atención, escasez crítica de insumos, demoras en cirugías, fuga de personal médico (por los bajos salarios) y quejas de familiares, exacerbadas por ajustes presupuestarios y problemas con la obra social.

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Financiamiento universitario: El Gobierno apela el fallo y prepara otra ley

Tras el fallo judicial que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en la Casa Rosada confirmaron que avanzarán con una apelación para intentar revertir la decisión. Es decir, no darán su brazo a torcer y apuestan a una ley nueva.

La resolución, dictada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, confirmó la medida cautelar sobre la ley 27.795 —promulgada el 21 de octubre de 2025 tras la insistencia del Congreso— y ordenó al Ejecutivo cumplir con una serie de obligaciones concretas: actualizar salarios de docentes y no docentes, recomponer becas estudiantiles y sostener partidas destinadas a la investigación.

Frente a ese escenario, los equipos jurídicos del Gobierno ya trabajan sobre los expedientes y afinan una estrategia que combinará recursos judiciales y medidas administrativas.

El primer paso será presentar un recurso extraordinario federal ante la misma Cámara que dictó el fallo. En el oficialismo dan por hecho que esa instancia será rechazada, por lo que ya anticipan el siguiente movimiento: acudir en queja ante la Corte Suprema.

Mientras tanto, el Ejecutivo buscará sostener una aplicación parcial de la norma. Según explican en Balcarce 50, la idea es avanzar con transferencias mensuales, pero sin incorporar de manera plena el impacto fiscal dentro del presupuesto anual.

En ese sentido, fuentes oficiales admiten que aplicarán la ley “por goteo”, una expresión que sintetiza la estrategia: cumplir con la orden judicial, pero de forma gradual para evitar una expansión permanente del gasto.

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¿Los Milei protegen a Manuel Adorni por su conocimiento de $LIBRA?

En la web OPI Santa Cruz recordaron un texto del informe $LIBRA que relacionaría a Manuel Adorni con la protección de los Milei.

Rubén Lasagno, editor de OPI Santa Cruz, afirma que un abogado le advirtió “lean el Informe final de la Comisión $LIBRA y van a encontrar allí el por qué el gobierno protege y blinda a Manuel Adorni”. La idea es fundamentar la permanencia de Adorni en el staff de los Milei.

Él dijo haber leido los 10 cuerpos del texto de la Comisión Parlamentaria y, si bien el nombre de Adorni no aparece vinculado a ninguna de las billeteras virtuales identificadas ni a la red de transferencias analizadas ni al presunto contrato de 'monetización' de la imagen presidencial, "es importante señalar que Adorni ha acompañando al Presidente en todas y cada una de las reuniones llevadas a cabo al respecto y por lo tanto, Adorni tiene un conocimiento expreso y exacto (...)".

Milei-Adorni

Fragmento del artículo de Opi:

"Manuel Adorni, identificado con el cargo de Subsecretario de Vocería y Comunicación de Gobierno, consta en los registros oficiales como participante de una audiencia el sábado 19/10/2024 a las 18:00 en el Hotel Libertador. Los demás participantes de la reunión fueron el Presidente Javier Milei, Bartosz Lipinski (CEO de Cube Group) y Mauricio Novelli. La síntesis oficial del encuentro indica que el objetivo fue “Traer la innovación blockchain al sector público en beneficio de sus ciudadanos”.

Ese mismo 19/10/2024, a las 18:30 y en el mismo hotel, Adorni participó de una 2da. audiencia oficial. En esta ocasión, la reunión fue junto al Presidente Javier Milei, Julian Peh y Mauricio Novelli. Todo indica que en este encuentro analizaron cómo la tecnología de inteligencia artificial descentralizada de KIP podría respaldar a la Argentina.

De este análisis de la Comisión $LIBRA resulta que Adorni no estaría involucrado en la maniobra pero conoce detalladamente los pasos que se dieron, las estrategias pactadas y cómo se conformó el negocio de la criptomoneda y los socios del negocio".

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