Un oasis para Milei en medio del desierto (ojo con los espejismos)

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YPF: Ex funcionario debilita el relato libertario

Rodolfo Barra, quien fuera el primer Procurador del Tesoro de Javier Milei, debilitó este martes el relato oficial mediante el cual el Gobierno quiere llevarse todas las medallas por la victoria argentina en el juicio en USA por la expropiación de YPF.

Barra confirmó que el éxito correspondió a un equipo y una estrategia legal que trascienden al gobierno libertario. Es decir, que lo que triunfó en Nueva York fue, en realidad, una estrategia de defensa que se mantuvo a lo largo de los gobiernos que atravesó el litigio, que se inició en 2015.

"Los argumentos jurídicos, sustancialmente, fueron los mismos, nada más que adaptados a las circunstancias", explicó el ex procurador. "La argumentación ha sido siempre que el Estado argentino ejerció una prerrogativa soberana, que es la de todos los Estados, que es el de la expropiación", abundó.

Ante la pregunta sobre si el fallo respondió a un trabajo de una misma "línea técnica" de funcionarios de la Procuración del Tesoro a lo largo de distintos gobiernos, Barra respondió afirmativamente. "Hubo una línea técnica que se mantuvo", dijo y definió al equipo que hoy dirige Sebastián Amerio como "un centro de excelencia de defensa del Estado".

Por otro lado, el exprocurador del Tesoro también descartó que el resultado haya tenido que ver con la alianza política que Javier Milei tiene con Donald Trump. En ese sentido, el Presidente había reivindicado sus "viajes a USA" y su cercanía con la Casa Blanca como factor para el fallo favorable.

Barra sostuvo, en cambio, que "los jueces resuelven conforme a la ley, los hechos, las pruebas producidas y el derecho aplicable". No obstante, mencionó que "siempre está el contexto" y consideró que "que se haya ordenado la situación de la Argentina ha ayudado".

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