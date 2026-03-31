Conmoción en el Hospital Churruca: Una mujer se tiró del 4to. piso

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El año pasado, el suboficial escribiente Alejandro Tijerina se suicidó de un disparo en un baño del Hospital Churruca. En ese momento, el medio “Frecuencia Azul”, una radio web integrada por personal policial retirado que dedica su espacio a la difusión de su propio contenido, fue quien dio a conocer la noticia. Allí contaron que el suboficial Tijerina estaba gravemente enfermo y que el estado crítico del Hospital Churruca, donde debía atenderse y no lo dejaron hacerlo, fue el desencadenante de la decisión.