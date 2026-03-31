Gran conmoción en el Hospital Churruca por el intento de suicidio de una mujer, que esta tarde se arrojó desde el 4to. piso del edificio, y se encuentra en grave estado de salud. El nosocomio de la Policía Federal se encuentra atravesando una grave crisis por el ajuste del gobierno de Javier Milei y presuntos desmanejos.
NOSOCOMIO EN CRISIS
Conmoción en el Hospital Churruca: Una mujer se tiró del 4to. piso
Una mujer que fue a atenderse al Hospital Churruca Visca -el nosocomio de la Policía Federal- se arrojó del 4to. piso del nosocomio. Se encuentra grave.
Aún no hay información oficial al respecto, pero algunas versiones periodísticas informan que se trata de una mujer en tratamiento psiquiátrico, que habría tomado esta determinación ante presunta falta de atención y/o medicación.
El año pasado, el suboficial escribiente Alejandro Tijerina se suicidó de un disparo en un baño del Hospital Churruca. En ese momento, el medio “Frecuencia Azul”, una radio web integrada por personal policial retirado que dedica su espacio a la difusión de su propio contenido, fue quien dio a conocer la noticia. Allí contaron que el suboficial Tijerina estaba gravemente enfermo y que el estado crítico del Hospital Churruca, donde debía atenderse y no lo dejaron hacerlo, fue el desencadenante de la decisión.
Cabe recordar que el Hospital Churruca-Visca, centro de salud de la Policía Federal Argentina (PFA), atraviesa una profunda crisis sanitaria y de infraestructura. En los últimos dos años se han reportado colapso en la atención, escasez crítica de insumos, demoras en cirugías, fuga de personal médico (por los bajos salarios) y quejas de familiares, exacerbadas por ajustes presupuestarios y problemas con la obra social.
NOTICIA EN DESARROLLO...
------------
Otras noticias en Urgente24:
Villa 31: la "solución japonesa" para urbanizarla e integrarla a CABA
La imagen de Javier Milei cae como plomo y la bronca acelera el riesgo de estallido social
El Trece le echó flit y ahora todos se la disputan: Qué conductora vuelve
La miniserie de 8 capítulos extremadamente adictiva
Telefe se cansó y le marcó la cancha a Santiago del Moro: "De ninguna manera vas a..."