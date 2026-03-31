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Conmoción en el Hospital Churruca: Una mujer se tiró del 4to. piso

Una mujer que fue a atenderse al Hospital Churruca Visca -el nosocomio de la Policía Federal- se arrojó del 4to. piso del nosocomio. Se encuentra grave.

31 de marzo de 2026 - 16:05
Fachada del Hospital Churruca, donde una mujer se arrojó del 4to. piso.

Fachada del Hospital Churruca, donde una mujer se arrojó del 4to. piso.

Foto: NA / DANIEL VIDES.

Gran conmoción en el Hospital Churruca por el intento de suicidio de una mujer, que esta tarde se arrojó desde el 4to. piso del edificio, y se encuentra en grave estado de salud. El nosocomio de la Policía Federal se encuentra atravesando una grave crisis por el ajuste del gobierno de Javier Milei y presuntos desmanejos.

Aún no hay información oficial al respecto, pero algunas versiones periodísticas informan que se trata de una mujer en tratamiento psiquiátrico, que habría tomado esta determinación ante presunta falta de atención y/o medicación.

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El año pasado, el suboficial escribiente Alejandro Tijerina se suicidó de un disparo en un baño del Hospital Churruca. En ese momento, el medio “Frecuencia Azul”, una radio web integrada por personal policial retirado que dedica su espacio a la difusión de su propio contenido, fue quien dio a conocer la noticia. Allí contaron que el suboficial Tijerina estaba gravemente enfermo y que el estado crítico del Hospital Churruca, donde debía atenderse y no lo dejaron hacerlo, fue el desencadenante de la decisión.

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Cabe recordar que el Hospital Churruca-Visca, centro de salud de la Policía Federal Argentina (PFA), atraviesa una profunda crisis sanitaria y de infraestructura. En los últimos dos años se han reportado colapso en la atención, escasez crítica de insumos, demoras en cirugías, fuga de personal médico (por los bajos salarios) y quejas de familiares, exacerbadas por ajustes presupuestarios y problemas con la obra social.

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