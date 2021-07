Facebook ofrece su altar a todas las iglesias que lo quieran

Houston identificó a la música como un elemento poderoso de marketing. Comenzó a trabajar con ese objetivo, cambió el nombre a Hillsong Church (Iglesia del Canto de la Colina). En 2002 abrió su primer centro de convenciones con la presencia del entonces primer ministro, John Howard. En 2018 abandonó las Asambleas de Dios. En el interín saltó a 43.000 miembros en Australia, 150.000 en el mundo.

En 2018, su pastor en Nueva York, Stephen Carl Lentz, logró atraer a los artistas Selena Gomez y Justin Bieber y el basquetbolista Kevin Durant. Pero en 2021 fue despedido por "problemas de liderazgo y fallas morales", poco antes que la ex babysitter en su casa lo acusara de agresión sexual.

Pero la gente de Mark Zuckerberg entendió el potencial de Hillsong para transmitir en vivo sus recitales musicales como centro de la adoración, e hicieron su oferta al pastor Collier, quien la aceptó. Por lo tanto, ambas partes iniciaron su trabajo.

Collier explicó al NY Times que tenía un acuerdo de confidencialidad pero "Juntos estamos descubriendo cuál podría ser el futuro de la iglesia en Facebook".

Brian Houston.jpg Brian Houston, fundador de Hillsong Church, comunidad a la que apuntó Facebook.

El plan

Facebook se orientó al trabajo con comunidades religiosas cuando los centros de adoración estuvieron cerrados por la pandemia y el servicio era virtual.

Hoy día ese segmento o nicho es una "oportunidad estratégica" para Facebook e intenta trabajar con iglesias, mezquitas, sinagogas y toda comunidad religiosa a la que ofrece una plataforma capaz de

albergar servicios de adoración,

socializar de manera más informal,

solicitar dinero,

intercambiar audio y oraciones.

Facebook tiene casi 3.000 millones de usuarios activos mensuales. El cristianismo afirma tener 2.300 millones de seguidores. El Islam, 1.800 millones. Facebook dice que tiene algo para ofrecerles.

Si bien la adoración virtual no puede reemplazar a la actividad presencial, muchas comunidades encuentran que la plataforma puede ayudarles a difundir sus mensajes e influir en otras personas: evangelizar utilizando los canales de la empresa más grande de redes sociales (Facebook + WhatsApp + Instagram).

Para Zuckerberg, trabajar con comunidades religiosas le permite, además, levantar una barrera defensiva cuando su empresa enfrenta demandas por monopolio, además de denuncias por cuestiones de privacidad, desinformación y exceso de poder.

Nona Jones, directora de Facebook para asociaciones de fe globales y pastora no denominacional, no mencionó todo eso y eligió ofrecer su altar digital:

Nona Jones, directora de Facebook para asociaciones de fe globales y pastora no denominacional, no mencionó todo eso y eligió ofrecer su altar digital:

Solo quiero que la gente sepa que Facebook es un lugar donde, cuando se sienten desanimados, deprimidos o aislados, pueden ir a Facebook y conectarse de inmediato con un grupo de personas que se preocupan por ellos.

Lo que viene

En junio, los ejecutivos de Facebook presentaron su plan a los grupos religiosos en una cumbre virtual.

Sheryl Sandberg, directora de Operaciones:

Sheryl Sandberg, directora de Operaciones:

Nuestra esperanza es que algún día las personas también ofrezcan servicios religiosos en espacios de realidad virtual, o utilicen la realidad aumentada como una herramienta educativa para enseñar a sus hijos la historia de su fe.

Sheryl Sandberg.jpg Sheryl Sandberg, directora de Operaciones de Facebook, enfocada en el desarrollo de las iglesias digitales.

El encuentro incluyó testimonios de líderes religiosos sobre cómo Facebook los ayudó a crecer durante la pandemia.

El imán Tahir Anwar, de la Asociación Islámica de South Bay, en California, dijo que su comunidad recaudó una cantidad récord de fondos mediante el uso de Facebook Live durante el Ramadán.

El obispo católico apostólico romano Robert Barron, fundador de una influyente empresa cristiana, dijo que Facebook "le dio a la gente una experiencia íntima de la misa que normalmente no tendrían".

Sin embargo, se han encendido luces amarillas. Sarah Lane Ritchie, profesora de Teología y Ciencia en la Universidad de Edimburgo, explicó que los objetivos de Facebook y las comunidades de adoración son diferentes:

Sin embargo, se han encendido luces amarillas. Sarah Lane Ritchie, profesora de Teología y Ciencia en la Universidad de Edimburgo, explicó que los objetivos de Facebook y las comunidades de adoración son diferentes:

Las corporaciones no están preocupadas por los códigos morales. La esencia de una comunidad religiosa es el código moral. No creo que sepamos todavía todas las formas en que se desarrollará este matrimonio entre Big Tech y la iglesia.

Además, es complicado imaginar cómo una persona puede revelar sus cuestiones más íntimas, experiencia frecuente en muchos devotos, ante una plataforma que acumula todos los datos personales y que tiene antecedentes de haberlos divulgado.

Pero hay iglesias que no se intimidan por el desafío. Facebook les ofrece oportunidades. Ya probó una función que permite a los miembros de algunos grupos de Facebook publicar solicitudes de oración y otros pueden responder.

Bobby Gruenewald, creador de YouVersion, la popular aplicación de la Biblia, y pastor de Life.Church en Oklahoma, trabajó con Facebook para probar esa novedad.

Bobby Gruenewald.jpg Bobby Gruenewald, fundador de YouVersion, soporte digital para versiones de la Biblia, elegido por Facebook para participar de desarrollos. Aquí con el papa Francisco.

La expansión

En verdad, Facebook había puesto sus ojos en las comunidades religiosas mucho antes de la pandemia. En 2017 organizó su equipo de asociaciones de fe y comenzó a cortejar a líderes evangélicos y pentecostales.

Los grupos de pastores de las Asambleas de Dios, la denominación pentecostal con 69 millones de miembros en el mundo, fueron los primeros en introducir una herramienta de Facebook que permitía a los usuarios llamar a una transmisión en vivo.

"La iglesia en línea nunca tuvo la intención de reemplazar a la iglesia local", advirtió Wilfredo De Jesús, pastor y tesorero general de las Asambleas de Dios.

En diciembre 2020 Facebook invitó a la Iglesia Presbiteriana a convertirse en un socio de fe. Una aclaración:

La denominación acordó en un contrato que no tendría la propiedad de ningún producto que ayudara a diseñar a Facebook. La denominación acordó en un contrato que no tendría la propiedad de ningún producto que ayudara a diseñar a Facebook.

Los líderes de la Iglesia de Dios en Cristo, una denominación pentecostal afroestadounidense de 6 millones de miembros en el mundo, recibieron acceso a varias de las funciones de monetización de Facebook:

suscripciones de pago por mes; contenidos exclusivo, tales como mensajes del obispo; y ver servicios en línea para enviar donaciones en tiempo real.

Por ahora, los líderes rechazan publicar avisos publicitarios durante las transmisiones en vivo.