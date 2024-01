Del Congreso al FMI, la keyword es "negociación"

comisiones-francos.jpg El plenario de comisiones que trata la 'Ley ómnibus' durante la presentación del ministro del Interior, Guillermo Francos. NA

La reforma electoral, que elimina la lista sábana e incorpora la circunscripción uninominal, tampoco pasaría el filtro del Congreso, lo que fue admitido por el ministro del Interior, Guillermo Francos, a su turno de defender el paquete de leyes en el plenario de comisiones. El Gobierno sacrificaría ese punto, que podría ser tratado en sesiones ordinarias, en pos de no ralentizar el tratamiento del resto del articulado. Por otro lado, la eliminación lisa y llana de la ley de movilidad jubilatoria también es rechazada por el grueso de la oposición que podría darle votos al oficialismo, pero que no quiere que los aumentos previsionales dependan de la mera voluntad del Ejecutivo. Exigen algún tipo de contención. El de los jubilados es un tema sensible para la hoja de ruta fiscal de Milei, ya que se trata del segmento más abarcativo del gasto público. El Presidente acaba de comprometerse con FMI a que el resultado de su plan de ajuste será el un superávit primario del 2,2% del PBI este año. La reformulación del programa de Facilidades Extendidas permitirá destrabar un desembolso de US$4.700 millones para cumplir con el repago de la deuda con el mismo organismo. No es dinero fresco, sino la reposición, en mayor parte, de fondos que habían quedado suspendidos por incumplimientos de metas por parte de Sergio Massa.