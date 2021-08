Trataron a Myriam Bregman de "militante judía" y hay repudio

Fue el abogado y ex consejero de la Magistratura, Alejandro Fargosi, quien publicó en su cuenta de Twitter una imagen en la que se veía a la legisladora Myriam Bregman con una cita textual, que decía: "No canto el himno porque no me representa y porque soy de izquierda", y finalizaba con: "Myriam Bregman, militante judía del Frente de Izquierda".