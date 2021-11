Cuando recibió el papel, Santiago Cafiero no pudo mantener la concentración y perdió el hilo de su discurso, sonrió y contó públicamente lo que estaba sucediendo: “Me pasan machetes acá”. “¿1945? ¿1845? 1845 fue la Batalle de Obligado, disculpen, acá el profesor Fernández me hace la acotación”, explicó.