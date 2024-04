Santa Fe suspendió por cuatro meses a Matías Edery: Chats narcos en su contra

Por otro lado, también se lo señala por haber intercambiado mensajes de contenido sexual para con Lorena Córdoba (viuda del "Rey del Juego" de Rafaela, David Perona), quien se alojaba en un departamento de Ortigala y producía amenazas a una agencia de lotería que sufrió disparos.

En último lugar, por no haber impulsado la investigación en curso derivada de la amenaza formulada por Lautaro "Lampa" Funes al Dr. Ademar Bianchini en 2018. La causa habría prescripto atento al transcurso del tiempo lo cual quedó impune.

Por su parte, Edery tuvo la posibilidad de defenderse, precisamente por los chats conocidos con Ortigala donde ponía en riesgo su labor, pero negó las acusaciones. El caso está siendo seguido de cerca por las fiscales de Santa Fe, Bárbara Illera y María Laura Urquiza.

"Soy un fiscal que trabaja, no tengo bienes ni me he enriquecido. Solo intento investigar y construir una provincia mejor", remarcó Edery en contra de las acusaciones.

En ese sentido, Edery fue apuntado por omisión de investigar, encubrimiento agravado, violación de los medios de prueba y prevaricato. Los hechos habrían ocurrido entre julio de 2019 y septiembre de 2023.

Más contenidos de Urgente24

Inspección a la estación espacial china: La Fuerza Aérea aterrizó un Fokker 28 en la zona

Medicamentos, ¿no retrotrean precios? Tras las prepagas, exigen la mira en Laboratorios

Javier Milei, en el Foro Llao Llao: Ante la furia de los gremios preparan el helicóptero

Neuquén confirma inspección a la estación espacial china, donde el intendente jugó ping-pong

Multitudinario abrazo al Hospital de Clínicas: "Funciona al 40%"