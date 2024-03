Matías Edery corre peligro: Piden suspensión de cuatro meses

Sobre su extensa exposición, Edery abrió rueda de prensa y aseguró que se siente "aliviado" y que hacía meses que esperaba la oportunidad de poder defenderse.

El fiscal es uno de los funcionarios que más se destacó en investigaciones del delito complejo en la circunscripción 2ª desde 2018, y quedó en evidencia cuando sus pares, Miguel Moreno, y Pablo Socca, lo acusaron (en diciembre 2023) de haber encubierto a Ortigala, detenida por extorsiones y actualmente en prisión preventiva.

A raíz de ello, le iniciaron un proceso disciplinario para investigar el encubrimiento agravado, violación de medios de prueba y prevaricar mientras que, a la par, fue imputado penalmente por las fiscales María Laura Urquiza y Bárbara Illera (completamente al margen de las disputas internas que pusieron en crisis a Regional Rosario del Ministerio Público de la Acusación).

Con respecto a esas imputaciones, señaló que está "conforme" y sostuvo que tiene la plena certeza de que con ellas su situación judicial cambiará.

"Pude aclarar lo que ha ocurrido en una exposición de unas dos horas y media en las que quedó claro que con preguntar y solicitar más información no se hubiera llegado a esa instancia y que se hubieran dado cuenta de que incurrían en un error, en una interpretación incorrecta", manifestó.

image.png El detrás de escena entre Ortigala y Edery.

Vínculo con el narcotráfico

Por su parte, el fiscal confirmó que hubo gran cantidad de preguntas de los integrantes de Acuerdos con respecto a los mensajes y las llamadas que intercambió con Ortigala, vínculo estrecho de una de las bandas narcotraficantes más pesadas, "Los Monos".

"Ustedes me conocen y saben como trabajo, que me ha tocado desbaratar organizaciones narco criminales a las que hemos descabezado", declaró.

En ese sentido, contó que en el proceso en su contra, dentro del MPA y en la Legislatura "hubo muchas acusaciones que no son ciertas. Creo que quedó más que claro que es realmente una locura suponer que yo haya acordado impunidad con alguien, les pedí a los legisladores que se pregunten por qué haría yo algo así. Me conocen, saben que no tengo tantos bienes que no me he enriquecido con esto y que todo lo que he intentado es investigar y construir una provincia mejor fuera del contexto de violencia que está pasando".

Por último, Edery apuntó: "Lo dije un montón de veces, nosotros hemos atacado y avanzado contra muchas cuestiones que no han sido fáciles".

"Lo hemos hecho contra sectores neurálgicos del poder económico, contra las bandas narcos y contra los vínculos de la policía con esas organizaciones. Son intereses que no quieren que se siga investigando. Lo que me sucede tiene que ver con eso y con colegas del MPA que no están de acuerdo con algunas cuestiones que han pasado adentro, y que generaron un procedimiento como éste, absolutamente injusto, pero me parece que está llegando a su fin de la mejor manera", concluyó.

