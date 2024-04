Comienza el Brasileirão, patrocinado por Betano y con 6 SAF

Desde 2001, se disputa en formato de ida y vuelta. El equipo con más puntos al final del campeonato es declarado campeón.

Cada equipo juega 38 partidos. El campeón y los 5 equipos siguientes juegan en la Copa Libertadores de América; y del 7mo. al 12mo. puesto juegan en la Copa Sudamericana.

Los 4 últimos descienden a la Serie B.

oficial-cbf-confirmo-betano-derechos-denominacion-brasileirao.webp La Confederación Brasileña de Fútbol anunció que la casa de apuestas deportivas Betano es el nuevo patrocinador de la Serie A.

Betano

La CBF anunció que la casa de apuestas deportivas Betano es el nuevo patrocinador de la Serie A del mayor Campeonato local. Con una vigencia de 3 años, el acuerdo prevé un pago estimado de entre R$ 70 millones (US$ 13,6 millones) y R$ 80 millones (US$ 15,6 milllones) por temporada.

Betano es la marca de apuestas deportivas internacionales propiedad del operador griego y chipriota Kaizen Gaming. La empresa opera como Stoiximan en esos mercados de origen.

George Daskalakis es el fundador y director ejecutivo, y Pavlos Kanellopoulos es el director financiero.

Para la expansión de Betano fue importante incorporar como accionista a Allwyn, ex Sazka Entertainment AG, comandada por Kare Komárek, fundador de KKCG Investment Group, accionista de control de Allwyn.

Resulta que Allwyn ha sido seleccionado por la Comisión de Juego del Reino Unido para reemplazar a Camelot como operador de la Lotería Nacional.

Allwyn se quedó con el 36,75% de Betano que pertenecía a la empresa de juegos de azar OPAP, con sede en Atenas (Grecia) por 50 millones de euros (US$ 53,9 millones), y participación en las ganancias de los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

La noticia fue confirmada por OPAP, que conservará su 84,5% de Stoiximan Limited, que opera el negocio de juegos en línea de Kaizen Gaming en Grecia y Chipre.

George Daskalakis.webp George Daskalakis, fundador y CEO de Betano.

En Brasil

La Seria A de la CBF puede recibir un aumento de valor de hasta R$ 30 millones (US$ 5,8 millones) por año de contrato, ya que el ex titular de los derechos pagaba R$ 50 millones (US$ 9,7 millones) por temporada.

Betano ya tenía los derechos de denominación de la Série B y la Copa do Brasil, y reemplaza al mayorista Assaí, que estuvo 6 ediciones consecutivas de la Série A o Brasileirão.

La CBF organizó para 2024 un Brasileirão más empresarial que nunca: 7 de los 20 clubes participantes ya migraron a Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Los 7 clubes de la Serie A que se convirtieron en SAF son:

Atlético-Minas Gerais Bahía Botafogo Cruzeiro Cuiabá Fortaleza Vasco.

6 de estos clubes recibieron aportes económicos y tienen un dueño encargado de las operaciones del día a día.

La excepción es Fortaleza, que es SAF pero sin vender un porcentaje a un tercero.

fortaleza.jfif Fortaleza, una SAF muy particular.

Un caso aparte

Red Bull Bragantino no califica como SAF ni como asociación civil sin fines de lucro.

Red Bull Brasil es un equipo de fútbol de la ciudad de Campinas, estado de São Paulo, Brasil, fundado en 2007 por Red Bull GmbH.

A fines de marzo de 2019, se fusionó con Clube Atlético Bragantino, y pasó a llamarse Red Bull Bragantino, funcionando como sociedad de responsabilidad limitada (LTDA o SRL).

La Ley SAF es de 2021.

bragantino.jpg Red Bull Bragantino, no es asociación civil sin fines de lucro pero no es SAF, es SRL.

El diario deportivo Lance publicó un compacto de las SAF:

Atlético-MG

Galo Holding controla el 75% de la SAF.

Fecha de compra: 01/11/2023.

Monto invertido: R$ 600 millones (US$ 117,2 millones).

Bahía

City Football Group controla 90% de la SAF.

Fecha de compra: 04/05/2023.

Valor invertido: R$ 700 millones (US$ 136,7 millones) en 15 años.

Botafogo

John Textor tiene 90% de la SAF.

Fecha de compra: 03/03/2022.

Valor invertido: R$ 700 millones (US$ 136,7 millones).

Cruzeiro

Ronaldo Nazário tiene 90% de la SAF.

Fecha de compra: 14/04/2022.

Monto invertido: R$ 400 millones (US$ 78,1 millones) hasta 2026.

Cuiabá

Familia Dresch tiene la SAF

Fecha de compra: 13/12/2021.

Monto invertido: No divulgado.

Vasco da Gama

777 Partners tiene 70% de la SAF.

Fecha de compra: 01/11/2022.

Monto invertido: R$ 700 millones (US$ 136,7 millones) en hasta 3 años.

Los jugadores

Actual campeón del Campeonato Brasileño, Palmeiras tiene el plantel más valioso de la Serie A en 2024, y no es una SAF.

Según el sitio web 'Transfermarkt', el equipo Verdão está valorado en 221,8 millones de euros (R$ 1.200 millones) .

La diferencia entre Verdão y Flamengo es de 57 millones de euros (R$ 310 millones de reales). Para entenderlo: la joven promesa del Palmeiras, Endrick Felipe, fue vendido al Real Madrid en R$ 300 millones (US$ 58,6 millones).

El domingo 21/04, Palmeiras recibe a Flamengo.

palmeiras flamengo.jpg Palmeiras, bicampeón de la Serie A, recibe a Flamengo el 21/04.

Corinthians, Fluminense e Inter de Porto Alegre son los únicos otros equipos que superan la marca del valor de mercado de R$ 500 millones (US$ 97,6 millones).

Por otro lado, Cuiabá, Vitória, Atlético-GO, Juventude y Criciúma tienen los planteles más bajos o menos valiosos, por debajo de R$ 150 millones (US$ 29,3 millones).

Palmeiras-1.jpg Palmeiras festeja la Serie A 2023 tal como había festejado la 2022. Ya ganó 12 veces el campeonato y es el equipo más poderoso de Brasil.

Los equipos más valiosos del Brasileirão

La web Lance hizo la estimación del valor del plantel considerando el valor de mercado de cada jugador, para lo cual se estima una relación entre edad, potencial, duración del contraro y posición en el campo de juego.