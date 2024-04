Cruce entre Victoria Villarruel y Cecilia Moreau por la metáfora de la "Bella durmiente" de un oficialista

Moreau se hizo eco de las palabras de la senadora de su espacio y se dirigió a la Vicepresidente.

"Vicepresidenta Victoria Villarruel, en serio va a dejar pasar esto cómo si nada ? Un poco de empatía", tuiteó la diputada de Unión por la Patria.

Villarruel le respondió reduciendo el episodio de Paoltroni a una mera "gansada" e invocando su propia experiencia con un reproche al sector de la diputada.

"Diputada Moreau en serio quiere que me ponga a comentar esta gansada? No les pedí solidaridad a ustedes cuando sus militantes me decían guarangadas e insultos sexuales de todo tipo y me voy a poner a comentar el cuento de la Bella Durmiente? Sean serios que nos dejaron el país destruído. Gracias", tuiteó la vice de Javier Milei, en ejercicio de la Presidencia por el viaje del mandatario al exterior.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VickyVillarruel/status/1778810502363164788&partner=&hide_thread=false Diputada Moreau en serio quiere que me ponga a comentar esta gansada? No les pedí solidaridad a uds cuando sus militantes me decían guarangadas e insultos sexuales de todo tipo y me voy a poner a comentar el cuento de la Bella Durmiente? Sean serios que nos dejaron el país… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 12, 2024

Polémica con Francisco Paoltroni

El episodio de Paoltroni -quien inicialmente había sido señalado como elegido por Milei para ser presidente provisional del Senado- ocurrió durante la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo de la Cámara Alta, donde se trataban discusiones sobre distintos DNU de los gobiernos de Alberto Fernández y Mauricio Macri.

"Esto me hace acordar a un viejo cuento de hadas de la infancia. El de la bella durmiente. Resulta que viene una bruja a una casa, los deja a todos durmiendo, pero gracias a Dios el 19 de noviembre vino el príncipe les hizo el amor y los despertó a todos", en referencia al triunfo de Milei en el balotaje.

Bastó ver la reacción del diputado Oscar Zago, quien rompió con el bloque de LLA, para entender la incomodidad de la escena, incluso dentro del oficialismo.

La senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, salió al cruce inmediatamente: "¿Está hablando de una violación? ¿Cómo había sido el cuento?. ¿Cómo que estaban todos dormidos?. ¿En serio senador? ¿Puede repetir el cuento que acaba de decir?.Es un espanto lo que acabamos de escuchar señor presidente. Hacer una fabula de una violación en el Senado de la Nación me parece.. Yo digo circo se escandalizan y el señor el habló de una violación y nadie dice nada".

Y completó: "Quieren que nos violen a todos. Eso es lo que dijo. Que el presidente Milei nos vino a violar. Usted no está moralmente preparado para estar en este recinto. ¿Sabe qué? cuando tengamos quórum para una sesión le voy a hacer una cuestión de privilegio y lo voy a seguir hasta las últimas consecuencias en la comisión de asuntos constitucionales porque moralmente usted no está preparado para estar acá".

"La violación es un delito que sobre todo padecemos las mujeres y las niñas y no vamos a permitir que nadie diga banalmente que un Presidente de la Nación nos despertó porque nos violó", finalizó.

Más contenido de Urgente24

Javier Milei descartó la vacuna contra el dengue y agradeció la 'herencia' que lo llevó al poder

Frente Renovador: El salario privado 2024 en niveles 2002/2003

Oscar Zago presentó bloque: ¿Cuántos diputados le sacó a LLA?

Fallo contra Irán: Refuerzan la seguridad en entidades judías y aeropuertos