Santa Fe, la Justicia y el narcotráfico en su defensa: Caso Matías Edery

El extenso texto apunta a errores internos en el seno de la Fiscalía rosarina, desde donde salió de parte de los fiscales, Miguel Moreno y Pablo Socca, la denuncia hacia su par.

En ese sentido, los mediadores aseguran poder verificar que hubo información interna de sospechas sobre el accionar de Ortigala en manos de otro fiscal, al que citan con nombre y apellido: "Si el fiscal Federico Rébola hubiera hecho su trabajo, hoy no estaría atravesando Edery esta situación. Es Rébola quien tendría que ser imputado por su omisión de investigar".

El relato está en la Fiscalía de Santa Fe y la Legislatura donde, este jueves, se inició la declaración de testigos impulsados por Edery. Los primeros fueron Irribarren y Luis Schiappa Pietra.

Sobre el accionar de Edery en Rosario, los abogados indican que hizo exploraciones sobre "Los Monos", una de las bandas narcos más pesadas de la ciudad encabezada por Ariel "Guille" Cantero.

image.png "Los Monos", clan narco liderado por Ariel 'Guille' Cantero, detrás de la escena.

Defensa

En defensa a Edery, sus intercesores sostuvieron que dentro de las averiguaciones "En ninguna de ellas apareció un vínculo delictivo que involucrara a Ortigala. ¿Pueden decir que no se investigó? El propio fiscal Moreno tuvo intervenido por muchos meses a más de 15 miembros de la organización. Cuando Edery y su equipo acceden a esas escuchas observaron que tampoco existió ninguna referencia a ella".

A través de este documento y, ante la Justicia, Edery pidió el archivo de la causa en su contra.

Por su parte, Irribaren también reprochó a Moreno y Socca de haber mantenido una "conducta poco prudente".

En diálogo con el medio rosarino, Radio 2, la fiscal regional expresó: "Soy testigo porque puedo dar cuenta de muchísimas cosas que a lo mejor no conocen los fiscales que hicieron la denuncia. Cuestiones generales de organización y funcionamiento de la Fiscalía Regional. No es prudente lo que ellos hicieron. Lo que denunciaron está analizado por fiscales de Santa Fe, y ahora (Edery) tiene la oportunidad de ejercer su derecho a defensa".

Dentro de ese contexto, contó que tramitó a la Auditoría del MPA las conductas de Socca y Moreno por considerar que actuaron "por fuera de lo que su función les impone".

A raíz de eso, precisó que "La figura del informante no necesita de regulación salvo que haya una contraprestación. Cuando Edery me dio en un sobre cerrado quiénes eran sus informantes me dijo que no había contraprestación. En ese momento, transparentó una situación que muchos otros fiscales no pueden negar ni desconocer que es que reciben información".

Por último, manifestó: "Los demás fiscales no me dicen quiénes les pasan información. Hay cuestiones internas y personales que pueden mover a Socca y Moreno en una embestida de estas características. Lo expusieron en una audiencia donde no era acusado ni investigado Edery".

image.png Iribarren a favor de Edery.

