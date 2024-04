Reforma laboral: Tras el ok de Milei, la UCR encara el próximo desafío para lograr su aprobación

El desafío real para lograr la reforma laboral

El primer paso para destrabar el proceso y lograr que la Argentina tenga una reforma laboral, era bajar la tensión existente -y de vieja data- entre Javier Milei y la UCR. En esa línea, ya los radicales habían dado señales amigables al Gobierno, presentando incluso "proyectos espejos" del DNU del Presidente en torno a la reforma laboral, debido a los frenos que impuso la Justicia sobre ese tema.

Sin embargo, el radicalismo ahora logró ser recibidos y escuchados por las autoridades nacionales; y están convencidos de que su propuesta es "superadora" y contribuirá a la mejora y el progreso del país.

"Más allá del posicionamiento ideológico diferente que podemos tener con Milei en materia de salud, educación y de tantos otros temas, Argentina tiene que convertirse en un país normal y alcanzar los consensos macroeconómicos que alcanzó Chile, Perú, Colombia y Brasil; y es que en todos esos países, no cambia la legislación laboral ni la política monetaria cada vez que cambia el Gobierno, en líneas generales tienen estabilidad económica y de reglas de juego... Y ese es el desafío que tenemos nosotros (los radicales), que va más allá de que si gobierna Milei, Massa o quien sea el Presidente", dijo a Urgente24 el diputado nacional Martín Tetaz al ser consultado sobre el acercamiento de la UCR con el Gobierno vía reforma laboral, a pesar de las diferencias irreconciliables que tienen con el mandatario nacional.

En ese sentido, el legislador nacional aclaró que por ahora ya dieron el primer paso en torno a tener una nueva legislación laboral, pero que ahora el radicalismo debe encarar el desafío más importante para lograr su aprobación en el Congreso Nacional.

"El desafío más importante no es tanto sumar o convencer al Gobierno de apoyar la propuesta de nosotros. El desafío más importante en realidad es poder acercar y sumar a algunos sectores del peronismo que también vienen diciendo que es necesaria una reforma laboral", analizó.

Y aseguró: "Hay un consenso grandísimo en el Congreso sobre este tema, que es la necesidad de una nueva reforma laboral en la Argentina. Por supuesto que pueden haber diferencias en la letra chica, pero todo el mundo está convencido que hay un problema y que tiene que haber una reforma".

En esa misma línea, el diputado radical expresó que el radicalismo tratará de "buscar ese consenso, lo más amplio posible", y lograr una ley laboral más allá de La Libertad Avanza, del PRO, de la UCR, y otros partidos.

"Ojalá pudiera haber sectores del peronismo que también garanticen un apoyo fuerte y le den irreversibilidad, por lo menos, por un buen tiempo a estas reformas laborales", declaró.

El antes y el después de la reforma laboral

De aprobarse el proyecto presentado por el radicalismo y que en LLA ven con buenos ojos, los diputados de la UCR están seguros de que habrá "un antes y un después" tras el cambio de legislación. Sin embargo, aclaran que la demanda de trabajo no dependerá solamente de una reforma, sino que va de la mano con la situación económica del país.

"La demanda de trabajo no depende solamente de una reforma laboral, de las reglas o del costo del trabajo. También depende de las condiciones del mercado; si vos no tenés actividad económica no vas a tener demanda de trabajo por más que tengas la mejor ley del mundo", reflexionó Tetaz en diálogo con Urgente24.

Por último, respecto de la posición combativa que pudieran tener los gremios en torno al debate y aprobación de una nueva reforma laboral, Tetaz fue tajante y los minimizó: "No nos preocupa la posición de los gremios".

El proyecto completo a continuación