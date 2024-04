Multitudinario abrazo al Hospital de Clínicas: "Funciona al 40%"

“Es bastante compleja la situación porque dependemos de un presupuesto que no tenemos. El Hospital, para funcionar, necesita recursos, presupuesto. El presupuesto es para la compra de los insumos, medicamentos, los descartables, medicamentos de alto valor, el mantenimiento de la aparatología, el seguro de los aparatos, que es muy caro. Si no tenemos esos recursos porque no existe el presupuesto, no podemos enfrentar ninguna licitación”, contó Melo.

En este marco, explicó que "desde que terminó diciembre, y también como no teníamos certeza sobre el presupuesto, bajamos la actividad y solo empezamos a tratar fracturas, infecciones y oncológico (en cuanto a cirugías). Bajamos el funcionamiento del hospital al 30 o al 40%, pero ni siquiera con ese nivel de funcionamiento podemos enfrentar esos gastos".

“Tenemos el presupuesto congelado con una inflación del Indec del 270%, pero la inflación de los medicamentos es del 1000%. Nosotros el año pasado hacíamos licitaciones cuatrimestrales para comprar los medicamentos y se gastaban 4 o 5 mil millones de pesos para un cuatrimestre. Ahora eso aumentó el 1000%”, advirtió.

Melo también lamentó la situación que viven los trabajadores del hospitales, la mayoría de los cuales, aseguró, “cobran sueldos que están por debajo de la línea de pobreza. Es una locura total”.

---------------

Más contenido en Urgente24:

Milei, en Foro Llao Llao: Ante la furia de los gremios preparan el helicóptero

Baja sensible en C5N: Se despidió una histórica periodista

Fuerte malestar por los F-16: Estados Unidos no financia, ¿y esperan la salida de Petri e Isaac?

Carga gratis para la SUBE: Cómo obtener $6.000 en tu tarjeta de transporte

Es oficial: Keanu Reeves regresará este 2024 como John Wick, aunque hay sorpresa