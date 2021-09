Reapareció Leonardo Fariña y habló del "inmoral" Alberto Fernández

"Fue la peor experiencia que pasé en mi vida, por eso digo que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Primero porque la cárcel no sirve, destruye, porque te humilla. Fue uno de los primeros momentos que lloré. Tenía miedo. No sabía con qué me iba a encontrar, y yo sabía que no era un preso más. De hecho hubo episodios extraños en la cárcel", recordó.