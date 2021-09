También el director de Circuitos destacó que "hubo una crisis de confianza y en la credibilidad del Presidente, con el Olivosgate" y añadió como elemento adicional "una crisis en el peronismo que hoy está dividido en K y no K". En este punto señala que Facundo Manes captó parte del PJ no K. "Un sector que estaba en 2019 y hoy no está con el FdT", remarcó.

Por otro lado, Urios apuntó al error estratégico del oficialismo de llevar a Victoria Tolosa Paz como cabeza de lista. "Tolosa Paz no era la candidata. Incluso la lista de diputados provinciales sacó más voto. De alguna forma le están diciendo que no", estimó y agregó: "Pero no a la persona. Le dicen que no a las formas. Eso de señalar con el dedo, de 'yo tengo la verdad y todo el resto no'. El electorado entiende y no es más ingenuo. Dice 'me estás hablando y encima me estás retando'. Creo que eso es lo que se terminó".

frentedetodos-paso.jpg La unidad del peronismo no fue suficiente y el FdT perdió en las PASO. Foto: NA

Sobre el triunfo de JxC

Para Romá, el principal espacio opositor "logró capitalizar el descontento que no estaba definido". "Es un golpe para las expectativas del Gobierno que esperaba la aprobación de la gestión, pero quedó en la imagen de la derrota y bajo un fuerte cuestionamiento", agregó.

"JxC tuvo un virtual diálogo con esta gente enojada y logró capitalizarla aunque tiene parte de la responsabilidad en la crisis económica. Es paradójico que vuelva a ser opción", sostuvo.

"Estas elecciones fueron un gran cachetazo para el Gobierno, teniendo a mano la herramienta de Juntos, que tal vez tuvo un poco de empuje de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta", opinó Urios, pero al mismo tiempo consideró que el electorado "tampoco ve a la oposición como una panacea". "Lo veo más como una herramienta de castigo y una especulación sobre qué puede llegar a pasar de aquí a 2023", completó.

Romá también apuntó a la situación de la polarización que se "retroalimenta", en la que los polos "se bloquean" y terminan alternándose uno con otro. "Son 2 miradas muy planas que disputan una porción que puede apoyar a uno u otro sector", dijo.

Para Buttié, en tanto, ahora "el desafío de Diego Santilli es conservar los votos de Manes y el de María Eugenia Vidal es que los votantes de Ricadro Lopéz Murphy no se vayan con Javier Milei".

manes-santillik.jpg Santilli le ganó a Manes la PASO opositora en la provincia.

Larreta, el gran ganador

Los consultores coincidieron en definir al Horacio Rodríguez Larreta como el gran ganador de la PASO.

"Larreta es el gran triunfador, el gran armador por detrás", consideró Urios, quien ubicó, en cambio, a Florencio Randazzo, a Tolosa Paz y a Mauricio Macri entre los "grandes perdedores".

En la mirada de Romá, el jefe de Gobierno porteño adquirió un "peso importante con esta elección", más allá de que -consideró- "no tuvo un triunfo contundente en la Ciudad de Buenos Aires".

Buttié destacó por su parte que Larreta ganó "con lo que incursionó y desarrolló entre la Ciudad y la provincia". "Empieza una nueva gimnasia y el camino allanado de cara a 2023. Falta mucho, pero es una tendencia que Larreta se vaya posicionando".

El director de CB también destacó a Patricia Bullrich entre los ganadores de este turno electoral.

El titular de DC, por su parte, consideró relevante la actuación de Milei en la Capital Federal. "Venía diciendo que Milei iba a tener buena performance porque su campaña fue dirigida a un público y sabía a quién le hablaba", sostuvo.

¿Puede el Gobierno darla vuelta?

El resultado en la provincia de Buenos Aires dejó al oficialismo 5 puntos por debajo de Juntos. No parece una distancia enorme, pero el FdT se encuentra con un horizonte adverso.

En primer término, Buttié recuerda que en las generales suele participar una porción de electores que no votó en las PASO y que esta suele tener mayoritariamente un sesgo antiperonista.

"Va a ser una disputa doblemente difícil. El FdT tiene que salir a buscar votos nuevos y encima contra la marea que históricamente plantea que participa en la elección general un segmento opositor que en las PASO no participa. Es un antecedente muy duro", dijo.

"No tienen de dónde sacar más votos a menos que empiecen a traccionar de otra manera para que haya un extra que en esta elección no ha participado. Pero también va a participar otro segmento que históricamente es apático al peronismo", completó.

Urios, en tanto, señala que el oficialismo tiene que "aferrar lo propio y salir a buscar lo que no tienen". "Es ese voto que tuvieron con Alberto, pero ya no podés poner a un Alberto porque la lista ya está cerrada. La única posibilidad de que puedan colectar algo por afuera del núcleo duro es que la economía mejore. No hay otra posibilidad y en 2 meses no creo que mejore mucho", estimó.

"Es muy difícil que ganen en noviembre por una cuestión política más que electoral. Hay que ver si se trató de un voto castigo para que el Gobierno cambie el rumbo o es un distanciamiento definitivo", opinó por su parte Romá.

El director de Circuitos además sostuvo que si el Gobierno quiere utilizar el factor económico como palanca para sumar votos "tiene que conseguir un acuerdo con los distintos sectores y definir cuál es la política que quiere seguir, lo cual no tiene claro".

"El FdT está en un dilema: si quiere inyectar plata, eso también lleva a un desequilibrio macroeconómico en un contexto de polarización grande que cuestiona esa posibilidad", explicó.

Romá agregó además que quedó demostrado que la unidad del peronismo "no garantiza" la victoria. "Estas semanas serán decisivas. Qué rumbo va a tomar el Gobierno es clave para noviembre", opinó.

Qué hacemos con Macri

Larreta-vidal-macri.jpg Mauricio Macri en el festejo de JxC. Foto: NA.

Urgente24 consultó sobre el rol del exPresidente en el triunfo de Juntos por el Cambio, si colaboró con el resultado o este se dio a pesar de él.

"A Macri lo tienen como a ese familiar que nadie quiere mostrar. No creo que forme parte de lo que se viene. La otra vez, en la Ciudad, lo subieron al escenario y lo bajaron al minuto", consideró Urios.

Y marcó la diferencia con la época del macrismo: "En el escenario de Juntos no hubo bailecito, no hubo globos. Dijeron 'escuchamos a la gente, tiene estos problemas y vamos a construir soluciones'. Concreto".

"Viene un nuevo liderazgo en JXC, sin correr del todo a Macri. Pero Macri hizo sus apuestas políticas y perdió. Apoyó a Negri en Córdoba, a Angelini en Santa Fe y a Cano en Tucumán y a los 3 les fue mal", recordó Buttié.

Romá, en cambio, consideró que el factor Macri es un tema "complejo" dentro del armado opositor. "Macri es relevante, representa a un sector real de la sociedad. Correrlo y traerlo de nuevo es un movimiento que se dio en JxC". "Es complejo porque Macri representa a un sector que se referencia en él", concluyó.