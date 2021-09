A Ricardo Pezzone Piazza lo encontraron sin vida en su casa de Santa Fe. “Yo no sé con quién vivía. Nadie sabe. Nadie sabe tampoco de qué trabajaba. Dicen que murió del corazón, pero no sé si es así porque todavía está trabajando la policía y los forenses. Yo no me muevo de Buenos Aires: no voy al velorio de nadie y mucho menos de este psicópata”, pronunció el modisto en diálogo con Clarín.