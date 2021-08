Máximo Kirchner: "Importan las personas, no los cargos"

El diputado cuestionó la actitud de líderes del Juntos, quienes según él parecen dar cuenta del resentimiento porque la mayoría de la sociedad no les hizo caso en 2019. "Vemos cómo se pusieron con lo de Guernica emitiendo horas de TV haciendo uso de la necesidad genuina de la gente, fingían sensibilidad ante la desgracia".

No les interesa genuinamente, tratan de socavar la autoestima de las personas, dicen que nada sirve. Pero vemos que cuando las soluciones llegan no están. No les interesa genuinamente, tratan de socavar la autoestima de las personas, dicen que nada sirve. Pero vemos que cuando las soluciones llegan no están.

6 frases de Máximo Kirchner:

"Se perdieron 4 años muy valiosos en Argentina. Nunca nos debió haber pasado Macri, y eso pasó porque se sometió a la sociedad a un enorme engaño. No puede explicar ni siquiera porqué tomo ese préstamo con el Fondo. Decía que con un chasquido de dedos se solucionaban las cosas y nadie con poder en Argentina lo enfrentó, lo apoyaron los bancos, los empresarios, lo apoyó el FMI".

"Cuando fuimos oposición tratamos de advertirles que si tomaban las decisiones que tomaban íbamos a fracasar, porque este modelo económico ya había fracasado. Había que tener un poquito de memoria y un poquito de corazón”.

"Tenemos un gran desafío por delante. No solo pensar y trabajar por la Argentina que queremos sino en como transitamos el país que tenemos por delante. En ese sentido un debate que atravesará el congreso es el vinculado al FMI".

"Queremos que nos digan qué significa pagar en 10 años y cómo. Nuestro pueblo ya supo pagar cuando un presidente puso en valor el esfuerzo, porque eso es lo que hace un presidente, darle a su pueblo señales e indicios. No es con un chasquido de dedos que se solucionan los problemas".

"Nadie en el poder lo enfrentó y vino el FMI como si faltaba algo para darle oxígeno y ver si ganaba una elección. Nosotros no queremos que el FMI financie campañas queremos que nos den aire en medio de la pandemia más terrible para salir adelante. Es conservador lo que digo tal vez, pero no digo no pagar, digo que necesitamos tiempo para avanzar y levantarnos en medio de una tragedia sanitaria dónde nuestro pueblo ha atravesado una enorme desgracia que nos ha arrebatado a muchos seres queridos".

"Fingen la indignación y hacen ponderaciones que nada tiene que ver con la realidad de los argentinos y argentinas. En un mundo que se caía a pedazos producto de la pandemia, quienes debíamos sobrellevar la mayor carga, éramos los que más teníamos y fue la primera vez en la Argentina que eso sucedió. Los fondos de asignación específica van al sistema de salud para vacunas, otros van al Progresar para ayudar cuando volvamos a la presencialidad total y que haya una real igualdad de oportunidades para los pibes y pibas".

San Nicolás

En tanto, el FdT también realiza convocatorias en otras localidades de Provincia de Buenos Aires.

En un acto realizado en un hotel céntrico de San Nicolás, y transmitido por las redes sociales, Cecilia Comerio, precandidata a concejala del Frente de Todos, y acompañada por Naldo Brunelli, candidato a diputado provincial y líder de la UOM, presentó a quienes la van a acompañar a las elecciones PASO del 12 de septiembre.

Comerio expresó que “es una lista de unidad que venimos construyendo desde hace mucho tiempo” y representa a quienes “todos los días en las escuelas, en los hospitales, en los comedores, en los distintos lugares, apostamos a una ciudad distinta”.

Naldo Brunelli, candidato a diputado provincial por la segunda Sección Electoral, manifestó el apoyo a Comerio y agradeció, al mismo tiempo, haber sido reconocido por la candidata. “Para mí es un reconocimiento a lo que puedo aportar desde la experiencia”. Y cerró su discurso haciendo alusión al resto de las listas del Frente de Todos, "el que gana gana y el que pierde acompaña".

Comerio, que en su trayectoria política se destaca, entre otras cosas, por haber sido electa senadora por la Segunda Sección electoral a sus 30 años, fue quien cerró el acto de lanzamiento de la lista que encabeza. “Apostamos a una ciudad distinta, a una sociedad distinta. Como lo pidió Cristina -en alusión a la vice presidenta de la Nación- este es un momento clave para nuestro país, para nuestra Provincia. Y también lo es para nuestra ciudad. Sabemos que la realidad de nuestras vecinas y vecinos es complicada. Y la mejor forma de resolverlo es discutir ideas y proyectos. Por eso los invitamos a que nos acompañen.”

En el salón desde donde se realizó la transmisión del acto, estuvieron presentes los precandidatos a concejales y consejeros escolares titulares de la Lista 2 de la ciudad el norte bonaerense.

La Lista 2 del Frente de Todos la integran