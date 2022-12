La lavandina que desinfecta superficies y ahuyenta ladrones

No llegó a robar nada pero los hechos de inseguridad son reiterados No llegó a robar nada pero los hechos de inseguridad son reiterados

https://twitter.com/DataConurbano/status/1600145873119256577 #INSEGURIDAD Una comerciante amedrentó con una botella de lavandina a un ladrón armado. Fue en un comercio de calle 8 y 39 #LaPlata. pic.twitter.com/xol2pJjjjP — DataConurbano / NET (@DataConurbano) December 6, 2022

Las exigencias de los vecinos y el repudio a la policía

En octubre pasado, debido al incesante y creciente número de atracos en la ciudad de La Plata, hubo un cambio de titular en la Jefatura Departamental y relevaron al Comisario de la Policía Local.

Sin embargo, a escasas horas de que el Ministerio de Seguridad bonaerense relevó al titular de la Policía Local, Ricardo Rodolfo Allende, para poner en su lugar al comisario inspector Christian Federico López Acero, hubo un incidente delictivo en un jardín de infantes, ubicado en las calles 515 y 160 de Melchor Romero.

image.png Jardín de infantes número 987 (Foto: Diario Hoy)

De acuerdo a las víctimas, los delincuentes ingresaron durante la madrugada al establecimiento, en el cual asisten 150 niños separados en dos turnos, iniciaron una serie de destrozos, robaron material didáctico de los infantes y mercadería.

Una vez consumado el atraco, los implicados huyeron con rumbo desconocido y hasta el cierre de esta edición nada se sabía de ellos. Los agentes de la Comisaría Decimocuarta, analizaron las cámaras de seguridad tanto públicas como privadas de las inmediaciones pero no lograron dar con ninguna pista certera.

En los últimos meses hubo cambios constantes en la policía debido a la inseguridad. Semanas antes en la Jefatura Departamental, Diego Galarza dejó su puesto y asumió Sebastián Perea, quien ya había estado al frente del área en 2019.

Un vecino de Lisandro Olmos relato al multimedio Diario Hoy:

Ya no pasa por quién es el jefe, sino que todos, cuando asumen, arrancan a trabajar en connivencia con los ladrones, y nosotros quedamos en el medio sin poder hacer nada. Así no podemos seguir viviendo. Ya no pasa por quién es el jefe, sino que todos, cuando asumen, arrancan a trabajar en connivencia con los ladrones, y nosotros quedamos en el medio sin poder hacer nada. Así no podemos seguir viviendo.

