Hugo Moyano no quiere el dedo de Cristina y no irá al acto

Sin invitación

“A mí no me invitaron, no me dijeron nada. Yo soy de La Plata, pero nadie me dijo nada del acto, ni me invitaron”, dijo este jueves Hugo Moyano consultado sobre si participaría de la charla que la vicepresidenta dará esta tarde en el marco del lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK) en el Teatro Argentino de La Plata, donde se espera que dé alguna señal sobre su candidatura o de la algún otro referente del oficialismo tras la denuncia de Alberto Fernández a buscar un segundo mandato y la internas en la coalición gobernante.