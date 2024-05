Franco Mogetta vs. Jorge D'Onofrio: Sanciones y caída de demanda de ómnibus

Embed Durísimo Jorge D'Onofrio con Franco Mogetta:

"Yo lo escuchaba a Franco -Moggeta- y es muy triste llegar a una instancia así por una cuestion de mantener el cargo, tira datos fuera de la realidad, no hay un 40% de líneas trabajando, si vamos a analizar el corte de boletos, no… pic.twitter.com/jqm5b4l6AU — Urgente24.com (@U24noticias) May 9, 2024

Franco Moggeta sobre sanciones:

“A las empresas que no cumplan el servicio no se les pagará el subsidio. Al margen de las multas que va a aplicar la CNRT que eso es desde siempre, la Secretaría de Transporte ha dictado una normativa que dice que las empresas que no cumplan con el 70% del servicio que tienen habilitado, no van a poder cobrar el subsidio, el día entero, acá no hay proporcionalidad, hoy estamos calculando un ahorro para el Estado de $2.300 millones ”.

Embed D'Onofrio contra Mogetta: Jorge D´Onofrio en Laca: "Es un paro de los trabajadores del transporte, es imposible que se multe a una empresa. Y los subsidios en la PBA los pagamos nosotros, a mi Moggeta no me puede decir si pagamos o no pagamos los subsidios". pic.twitter.com/An9rMh097k — Urgente24.com (@U24noticias) May 9, 2024

D'Onofrio sobre sanciones:

"A mi, Moggeta, no me puede decir si pagamos o no los subsidios. (...) El paro es realmente contra las políticas del gobierno nacional. Pero lo más importante es que no hay ninguna posibilidad de que se aplique ninguna multa a nadie. Este es un paro de los trabajadores del transporte, por lo tanto es imposible que se multe a una empresa. Y los subsidios en la PBA los pagamos nosotros, a mi Moggeta no me puede decir si pagamos o no pagamos los subsidios. Salvo que les hayan pedido a las empresas para que algunas unidades salgan".

Evidentemente lo que no tienen en cuenta es que si la gente no puede llegar a su lugar de trabajo porque no tiene para pagar el boleto, esto va a resentir mucho más el clima social, porque en el último trimestre cayó un 30% la demanda de colectivos, eso no es que la gente dejó de salir de vacaciones o dejo de ir al teatro, eso es la gente que no puede tomar un colectivo para ir a trabajar. Evidentemente lo que no tienen en cuenta es que si la gente no puede llegar a su lugar de trabajo porque no tiene para pagar el boleto, esto va a resentir mucho más el clima social, porque en el último trimestre cayó un 30% la demanda de colectivos, eso no es que la gente dejó de salir de vacaciones o dejo de ir al teatro, eso es la gente que no puede tomar un colectivo para ir a trabajar.

Embed D'Onofrio: “No tienen en cuenta q si la gente no puede llegar a su lugar de trabajo xq no tiene para pagar el boleto, esto va a resentir mucho más el clima social, xq en el último trimestre cayó 30% la demanda de colectivos, no es q la gente dejó de salir de vacaciones o de ir al… pic.twitter.com/0xfUneDy6z — Urgente24.com (@U24noticias) May 9, 2024

