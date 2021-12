Es oficial el asueto para estatales en vísperas de Navidad y Año Nuevo

ASUETO.png El Gobierno aclaro que el asueto en vísperas de Navidad y Año Nuevo dispuesto en el decreto publicado hoy "no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras".

El Gobierno nacional decretó como suele hacerlo el asueto para la administración pública en vísperas de Navidad y Año Nuevo, una medida que también es replicada por los gobiernos provinciales... En tanto, algunas empresas también se pliegan a definirlos como no laborables, aunque no lo son

Comunicación del Banco Central

Sin embargo, el Banco Central ya invitó a las entidades de todo el país a otorgar también asueto a su personal el 24 y 31 de diciembre próximos. A través de la Comunicación P 51020, las entidades quedan facultadas a no abrir sus sucursales en esos días.

En tanto, los canales electrónicos, tales como home banking, banca móvil y cajeros automáticos, funcionarán como lo hacen habitualmente los días feriados

Si bien las sucursales bancarias permanecerán cerradas ambos días, cabe recordar que mediante los canales electrónicos, se pueden realizar diversas operaciones, como los pagos con transferencias que son accesibles, eficientes y seguros y evitan el uso del efectivo.

Con un teléfono celular, con cualquier billetera virtual o bancaria, las personas usuarias pueden leer cualquier código QR y realizar pagos con transferencia. Otras opciones de pago digitales son las tarjetas de débito y de crédito.

El BCRA, al mismo tiempo, instrumentó todas las medidas pertinentes para garantizar la distribución de billetes entre las entidades financieras para que éstas puedan recargar los cajeros automáticos con efectivo suficiente y atender la demanda durante estas jornadas festivas.

Asimismo, en la Argentina existe el servicio de retiro de dinero denominado ExtraCash, a través del cual las personas pueden sacar billetes solamente con tarjetas Visa en sucursales de supermercados como Coto, Carrefour, Día%, Wal Mart, Jumbo, Makro, Libertad, La Anónima o Changomas; estaciones de servicio como YPF, Shell o Axion e incluso locales de comida rápida como Mc Donald’s o farmacias como Farmacity, siempre con el requisito de una compra previa, de cualquier monto.

En los considerandos del Decreto publicado este viernes, el Gobierno explicó que "los días 24 y 31 de diciembre del año en curso, vísperas de las festividades de la Navidad y del Año Nuevo, son días laborables".

Asimismo, remarcó que "las citadas fechas constituyen tradicionalmente motivo de festejo para todas las familias argentinas y extranjeras que habitan en nuestro territorio".

Por esta razón, las autoridades nacionales estimaron "conveniente" otorgar asueto administrativo en ambas ocasiones y únicamente por el corriente año.