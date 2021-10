El debate de los candidatos por la PBA no convenció

"Bancamos el accionar las fuerzas policiales vamos a denunciar a los jueces que liberan delincuentes y los vamos a llevar juicios a los jueces. Endurecemos la penas, bajar la edad de imputabilidad queremos las penas de cumplimiento efectivo. Haremos una fuerza especial que combata el narcotráfico. Los liberales siempre estaremos a favor de las fuerzas nunca cerca del delincuente". Dijo Espert al responder sobre cuestiones cercanas con la seguridad.

Además propuso bajar el nivel de imputabilidad a los 12 años. “Que las penas sean de cumplimiento efectivo y que haya una fuerza especializada en combatir el narcotráfico”, añadió.

“Los cambios que necesita el pueblo van a venir desde abajo, con movilizaciones, no de políticos llenos de privilegios, que viven en countries, que no saben lo que es no poder llevarles un plato de comida a su familia”, contrastó Del Caño.

El dirigente de Izquierda Unida agregó que "la calidad no la podemos discutir si el futuro del país se decide en los USA con el FMI, los cambios llegarán desde los de abajo, los políticos no saben que es llevarle un plan de comida a familia Nosotros somos un fuerza de laburantes, vasta de privilegios nuestra perspectiva es una sociedad sin explotación", sostuvo.

Respecto de la seguridad del Caño sostuvo que el delito ocurre porque "hay un entramado mafioso entre la política y la justicia", proponemos la liberación del narcotráfico y la liberación de detenidos por narcotráfico".

debate-candidatos-provinciajpg.jpg Un debate que por momentos no aclaró discusiones

Segundo bloque, economía, educación y trabajo

José Luis Espert sostuvo que "si seguimos a así comeremos todos de un tacho de basura, se los dije a todos, tengo mucha bronca el absurdaje no para siempre las mismas estupideces las mismas fórmulas"

En es punto entregó su plan económico a cada candidato. “Este es el plan económico de Avanza Libertad para que toda esta miseria se termine”, explicó el liberal.

Desde su lectura del Caño consideró que "la única propuesta de avanzada es la reducción de la fuerza del trabajo sin afectar el salario se podrían crear 900.000 puestos de trabajo los salaros y las jubilaciones no pueden perder como hasta ahora proponemos un ajuste de emergencia en jubilaciones y salarios ajustados por inflación".

Sobre el último tramo del debate

Respecto del maneja de la pandemia Espert consideró que en "un país serio la gestión casi criminal durante la pandemia terminaría con la presidencia Alberto Fernández. Nos llevó a la peor caída de economía y la peor cantidad de contagios y muertos, nos encerraron. Nosotros queremos seguir el camino que de libertad, hicieron lo peor había hacer lo que hacia el mundo".

El candidato liberal completó "parece que pasó la tormenta cruzo los dedos con la pandemia se notó la vulnerabilidad del sistema de salud., tenemos que reflexionar sobre un estado presente que es una estafa en la pandemia fue una estafa"

Por su lado Nicolás del Caño detalló: "Hicimos propuestas urgentes desde el gobierno no trataron las propuestas jamás, dijimos que no se podía recortar los fondos para la salud pero ellos tuvieron el vacunatorio vip terminaron siendo los lobbistas de los laboratorios prefirieron poner por delante la ganancia de los laboratorios antes que la salud".