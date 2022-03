Causa Ciccone: El Gobierno deberá pagar $1.000 millones

El caso estalló en 2012 cuando Boudou era vicepresidente de Cristina Kirchner. La investigación avanzó a paso lento y en el medio el Gobierno empujó a la renuncia al Procurador Esteban Righi.

El objetivo de la compra de la imprenta, según dijo el Tribunal Oral en su momento, fue hacerse de un negocio que iba a ser alimentado desde el propio Estado, que Boudou integraba como vicepresidente.

De la trama participaron, de acuerdo a la causa, Alejandro Vandenbroele (presidente de la sociedad The Old Fund), los antiguos dueños de Ciccone, el asesor de la AFIP Rafael Bresnik Brenner, ex funcionarios de Economía como Guido Forcieri, entre otros.

Todos fueron condenados. Boudou fue inhabilitado para ejercer cargos públicos de por vida. El intento de compra de esta imprenta fue realizado cuando Boudou era ministro de Economía, en el primer mandato de Cristina Kirchner.

La AFIP había pedido la quiebra de Ciccone, por una deuda impositiva de 60 millones de pesos. The Old Fund levantó la quiebra y Vandenbroele pasó a ser presidente de la imprenta. Pidió luego una moratoria, que previo aval de Boudou como ministro, fue otorgada a la empresa. Quien declaró en la causa pero quedó fuera de ella fue Ricardo Echegaray, que presidía la AFIP.