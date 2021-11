Al FdT no le preocupa Ramos Mejía y se entrega al 'achique'

Terminó la campaña electoral y en el Frente de Todos (FdT) especulan que los hechos de inseguridad en Ramos Mejía no influirán en la intención de voto de los candidatos del oficialismo ni le sumarán a la oposición. Tampoco creen que les haga perder votos entre quienes no fueron a votar en las PASO y ahora sí lo harían. Ahí está depositada la esperanza del FdT: aseguran que el 70 o 75 por ciento de la masa de votantes que se ausentó en las primarias son votos peronistas. Con ellos y lo que sumen de las fuerzas políticas que no superaron el umbral en septiembre más lo que pierda la Izquierda, aspiran a alcanzar un empate técnico en la provincia de Buenos Aires y achicar distancias con Juntos por el Cambio a nivel nacional.