Breaking Bad: Revelado el final alternativo que nunca viste

Pero todo eso cambió cuando los escritores decidieron que Todd (Jesse Plemons) matara a Drew Sharp, el niño que presenció el atraco al tren en el episodio “Dead Freight”. Ese hecho fue tan traumático para Jesse que no pudo soportar seguir en el negocio de la metanfetamina y se alejó de Walt.

“Teníamos todas estas ideas de que Walt se retiraría y Jesse sería el gran tipo de la metanfetamina en Albuquerque. Y una vez que le dispararon al niño, todo eso desapareció de la mesa ”, dijo Schnauz.

Mastras agregó: “Walt, [a diferencia de Jesse], puede compartimentar. Han hecho tantas cosas terribles […] Ha presionado tantas cosas que intenta convencer a Jesse de que sí, fue algo horrible, terrible, pero tenga cuidado. Fuerte y seguir adelante, y venir conmigo en el exitoso viaje que estamos realizando porque Mike se va y Walt no quiere estar solo ”.

Así pues, lo que en realidad pasó fue que Jesse no pudo seguir los pasos de Walt y se convirtió en un prisionero torturado por los neonazis que trabajaban para Todd. En el episodio final, Walt regresó para rescatar a Jesse y le dio la oportunidad de matarlo, pero Jesse se negó y escapó en un auto robado.

Este final fue mucho más emocionante y catártico para los fans, que vieron cómo Jesse recuperaba su libertad y su humanidad después de tanto sufrimiento. Además, este final permitió la realización del spin-off El Camino, una película que muestra qué pasó con Jesse después de escapar.

Acá hoy otro final alternativo:

