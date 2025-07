Todos están hablando de la impactante rutina de sueño de la actriz Dakota Johnson

Además, la famosa admitió que no puede funcionar bien sin al menos diez horas de sueño por noche.

“No soy funcional si duermo menos de 10 horas. Dormir es mi prioridad número uno en la vida”, dijo la actriz.

Si bien, la entrevista de Johnson fue publicada en 2023, sus dicho se han hecho virales otra vez.

En aquel momento, la rutina de sueño de Johnson causó tanto revuelo que la estrella tuvo que defenderse.

Durante una aparición en The Tonight Show, Johnson le confirmó al presentador Jimmy Fallow que no exageró en la entrevista original.

"¿Te gusta dormir 14 horas?", preguntó Jimmy. Dakota explicó: "No, dije que podría dormir 14 horas sin problema... Pero no lo exijo. No soy un monstruo. Tengo un trabajo".

La actriz también dijo: "¿Por qué es malo dormir? ¿Por qué? ¡Déjenme en paz, solo estoy dormida!".

¿Dormir mucho es malo?

La respuesta a esta pregunta puede ser compleja.

Por un lado, algunos expertos celebraron que la actriz defendiera el hábito de dormir. Por otro lado, algunos especialistas advierten que dormir mucho, en algunos casos, puede ser una señal de advertencia de algún problema de salud.

"Creo que la gente finalmente se está dando cuenta de lo importante que es dormir para la salud física y mental", dijo la Dra. Seeman Khosla, internista de Fargo y directora médica del Centro para el Sueño de Dakota del Norte, según Vogue.

"Antes creíamos que de seis a ocho horas era lo ideal, pero un estudio más reciente amplió esas cifras a entre siete y nueve", agregó.

Si bien, la experta indica que "no hay una cifra mágica”, recomienda a las personas que intenten "reflexionar sobre cómo te sientes al despertar por la mañana. Si te despiertas solo y te sientes descansado, significa que te estás acercando a tu número ideal de horas de sueño”.

La Sleep Foundation indica que, la cantidad exacta de sueño que necesita la gente cada noche depende de los hábitos y actividades diurnas, la salud y los patrones de sueño de cada uno.

"Si dormir una hora más le ayuda a sentirse mejor, esa cantidad de sueño es adecuada para su cuerpo. Si dormir más de forma constante le sigue causando cansancio o incluso mareos durante el día, podría ser señal de un problema de salud subyacente", advierten.

-------------

Más noticias en Urgente24

Nunca más problemas de circulación en invierno: 6 consejos fáciles

La gente no sabe que estos 5 alimentos son ricos en proteínas

Este truco para dormir mejor estaba delante de nuestras narices y ahora estudio lo revela

El simple hábito que una experta en salud mental hace cada mañana

¿Qué sucede con el colesterol cuando comes cúrcuma?