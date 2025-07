Frágil tregua en el Golfo y el presidente de Irán revela: "Israel trató de matarme"

"Por descontado, no fue Estados Unidos el que trató de acabar con mi vida, fue Israel (...) Le pido a Estados Unidos que no se deje engañar por Netanyahu, que no se deje arrastrar a esta especie de guerra", sentenció el jefe de Estado iraní.

El jefe de Estado de Irán: Teherán no planea atacar a USA

El pasado 13 de junio, el gobierno israelí lanzó la Operación León Ascendente, a través de la cual atacó 73 plantas nucleares y cuarteles militares en Irán, causando la muerte de altos mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica (fuerza Quds) y de científicos clave en el programa de enriquecimiento de uranio del país persa. Según Washington y Tel Aviv, dicho programa estaría alcanzando niveles compatibles con fines militares.

A la ofensiva israelí, que se prolongó por alrededor de dos semanas en la región de Teherán, le siguió un ataque estadounidense de un solo día, en el que fueron bombardeadas tres instalaciones nucleares —Fordow, Natanz e Isfahán— con el objetivo de golpear el corazón del programa nuclear iraní. Esta operación fue bautizada como Martillo de Medianoche.

Pero, tras varios días de escalada de violencia, el presidente estadounidense Donald Trump finalmente anunció una tregua entre todas las partes involucradas. Ordenó al gobierno de Tel Aviv que cesara los bombardeos y exigió a Irán que dejara de responder con misiles.

image.png El ayatolá, Trump y Netanyahu | FOTO DE ARCHIVO

Al respecto de ello hablaron el presidente iraní y el entrevistador estadounidense Tucker Carlson en la reciente entrevista, puntualmente en torno a la reanudación de las conversacions entre Teherán y Washington, así como las especulaciones sobre si Therán estaba dispuesto a atentar Estados Unidos

Masoud Pezeshkian, el presidente de Irán, declaró durante la entrevista que no ve “ningún problema” en retomar las conversaciones con Estados Unidos, aunque admitió que aún no puede confiar al cien por ciento en la Casa Blanca.

Hay una condición (...) para reanudar las conversaciones. ¿Cómo vamos a volver a confiar en Estados Unidos Hay una condición (...) para reanudar las conversaciones. ¿Cómo vamos a volver a confiar en Estados Unidos

El mandatario iraní también advirtió que Estados Unidos tiene dos caminos por delante para tratar con Teherán: la paz o la guerra.

“El presidente Trump es lo suficientemente capaz como para guiar a la región hacia la paz (...) o meterse en un pozo sin fin, y esa es una guerra a la que [el primer ministro israelí Benjamin] Netanyahu quiere que Estados Unidos o su presidente se vean arrastrados”, afirmó.

En un momento de la entrevista, Carlson preguntó a Pezeshkian si era cierto que Irán había planeado atentar contra Donald Trump o si contaba con “células dormidas” listas para atacar en territorio estadounidense. El mandatario iraní negó rotundamente tales especulaciones y respondió sin rodeos:

Es lo que Netanyahu quiere hacerles creer a ustedes, al presidente de su país, pero es falso, porque Netanyahu tiene su propia agenda: empujar a EE. UU. a una guerra interminable Es lo que Netanyahu quiere hacerles creer a ustedes, al presidente de su país, pero es falso, porque Netanyahu tiene su propia agenda: empujar a EE. UU. a una guerra interminable

Más noticias en Urgente24

Mucha bronca en Boca Juniors por lo que pasó con Exequiel Zeballos

Mastercard dejó helados a sus clientes con esta decisión

La estafa en Mercado Pago con transferencias erróneas, que escala cada vez más

La ola polar dejó sin nieve a Bariloche y el Catedral encendió máquinas, pero no alcanza para todos

Desplante de Lula a Javier Milei, otra amenaza y condicionamiento a Brasil por el acuerdo con la UE