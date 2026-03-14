Encuesta de Político sobre Índice de confianza. reveló una desconexión crítica entre cómo los estadounidenses perciben su rol global y la visión de sus socios estratégicos. Mientras la gestión de Donald Trump avanza generando caos y crisis, países como Alemania, Francia, Canadá y el Reino Unido califican con dureza la fiabilidad y el compromiso democrático de Washington.
DESAPROBADO, TRUMP
Cómo ven a Donald Trump las mayores economías del mundo
Encuesta de Político revela crisis de confianza en Donald Trump: Aliados califican con baja nota la estabilidad y fiabilidad de USA
El estudio, realizado por Public First en febrero de 2026, analiza la reputación de USA en cinco naciones clave. Los resultados exponen un aislamiento creciente: la visión positiva que mantienen los sectores partidarios del actual gobierno estadounidense choca frontalmente con el escepticismo de las economías más grandes de Europa y América del Norte, donde líderes como Friedrich Merz y Emmanuel Macron han expresado su preocupación por la estabilidad del orden internacional.
A continuación, se detallan las valoraciones obtenidas en los cuatro pilares fundamentales de la encuesta:
Índice de confianza sobre protección de la democracia
Sobre si Estados Unidos aún actúa como defensor de los principios democráticos, los aliados otorgan calificaciones que reflejan una profunda desconfianza. En una escala donde el máximo es diez, el Reino Unido lidera la tabla con un 3,4, seguido por Canadá con 2,5 y Francia con 2,1. Alemania cierra la lista con la valoración más baja, un 1,8, cifra que coincide con la postura del canciller Friedrich Merz, quien sostiene que Europa debe gestionar su propia seguridad democrática.
Fuerza para la estabilidad mundial
La brecha de percepción se agiganta al analizar el rol de Washington como factor de orden. Mientras el 36 por ciento de los estadounidenses se auto percibe como una fuerza estabilizadora (3,6/10), sus aliados discrepan drásticamente. El Reino Unido otorga un 1,8, seguido por Francia con 1,5 y Canadá con 1,4. Alemania registra la percepción más crítica con un 1,3. De hecho, en Canadá, una mayoría del 43 por ciento identifica a la actual potencia norteamericana directamente como una amenaza para la estabilidad global.
Fiabilidad en tiempos de crisis
La confianza en la respuesta estadounidense ante una emergencia también muestra signos de desgaste. Aunque el 57 por ciento de los estadounidenses afirma que su país es fiable (5,7/10), el Reino Unido apenas alcanza un 3,8. Francia y Canadá coinciden en una nota de 2,7, mientras que Alemania se sitúa en un 2,5. El informe subraya que una mayoría absoluta en Canadá (57%) y Alemania (51%) considera explícitamente que no se puede confiar en Washington cuando surge una crisis.
Liderazgo tecnológico
Finalmente, la encuesta evaluó quién posee la tecnología más avanzada frente a potencias como China o la Unión Europea. El 53 por ciento de los ciudadanos en USA reclama el liderazgo (5,3/10), pero sus socios ven un panorama distinto, posicionando a Pekín a la vanguardia. En este rubro, Canadá califica a EE. UU. con un 3,7, Francia con 3,6 y el Reino Unido con 3,5. Alemania vuelve a otorgar la puntuación más baja con un 3.
Según el relevamiento, más de la mitad de los encuestados en estos países consideran que China es hoy el actor tecnológico dominante.
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