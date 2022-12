Miserias y estrategias de la vida en familia

Doña Natalia vive por allá, zona que conozco y ubico como “los que viven por allá”. Dura vida. Una sola línea de transporte que a veces sí, a veces no, a la noche seguramente no, poca agua corriente, luz que se corta, calles sin protección, violencia urbana, gas de garrafas solidarias, ayer no pude venir porque estaba todo inundado don Acosta…