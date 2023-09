Contrataque de Luzu TV: Transmitirá el Primavera Sound

No caben dudas de que, tras el impacto que dio Granados con su nota al astro del fútbol argentino, era el turno de Luzu TV de lanzar una bomba. Y si bien está claro que no se trata del mismo tipo de dinámica, la transmisión del festival significará un importante ingreso de oyentes para el medio de Occhiato.

image.png El line up del Primavera Sound.

Por otro lado, más allá de que Luzu aún se mantenga como líder, la distancia que mantenía con OLGA se achicó considerablemente. Mientras que en las primeras emisiones duplicaba a la emisora de Granados, hoy por hoy la diferencia no es superior a los 20 mil viewers.

La batalla en el ambiente del streaming está que arde, pero también vale destacar que dicho universo está en su mejor momento en el ámbito local.

Cortocircuito en el streaming: En Olga cruzaron a Occhiato

En la del 21 de septiembre, Migue Granados logró, junto a su proyecto OLGA, uno de los hitos más importantes del streaming argentino con su entrevista a Lionel Messi. La misma alcanzó un récord de audiencia con alrededor de 310 mil usuarios viéndola de manera simultánea.

Ante esto, Nicolás Occhiato y su equipo reaccionaron desde Luzu TV a la nota en directo. Si bien en un primer momento Granados agradeció el gesto, con el pasar de las horas comenzaron a circular comentarios sobre un artimaña desleal para no perder público, al punto que desde OLGA apuntaron contra el ex Combate y su medio.

Tras ser notificado de que Occhiato había retransmitido la nota, Granados le agradeció por el buen gesto y destacó que esta industria era totalmente diferente al "quilombo" de la televisión. El viernes pasado el humorista dijo: "En Twitter estaba muy dividido. Yo venía emocionado, por otras cosas, por la nota, aflojamos. Me emocionó lo de Nico".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPolitoMor%2Fstatus%2F1705232666763604016%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1705232666763604016%7Ctwgr%5Ed66e31bd1ca044ce346a05c1e19a1b0ed9aea73e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fcortocircuito-el-streaming-olga-cruzaron-occhiato-n561067&partner=&hide_thread=false Lucas Fridman en contra de la retransmisión de #LuzuTv a la entrevista de Messi en #Olga. “Entiendo la buena onda, pero si tu programa es eso en ese momento tenes que transitarlo”. pic.twitter.com/IvaMkXrOtv — Polito Moreno (@PolitoMor) September 22, 2023

"Pero después en Twitter decían que no lo hizo de buena onda, lo hizo para retener a la gente. Y es verdad eso. Y, ¿qué van a hacer ellos? ¿Van a hacerse los boludos? Está perfecto, ahora hablemos estratégicamente. ¿Qué van a hacer, hablar de lo que hicieron en Gesell cuando tenían 15 años?", agregó.

En este punto, Lucas Fridman, colega de Granados y su compañero de aire, se manifestó en contra del accionar de Luzu TV. Al advertirlo, Granados se lo preguntó de manera directa y su compañero contestó:

Yo creo que sí. Si tu programa es eso en ese momento, tienes que transitarlo, como muchas veces del otro lado me tocó a mí transitar un programa cuando otros programas hacían cosas bestiales y me tocó decir: 'Bueno, nos toca esta y hay que remar con la nuestra'. Para mí, les tocaba eso en ese momento Yo creo que sí. Si tu programa es eso en ese momento, tienes que transitarlo, como muchas veces del otro lado me tocó a mí transitar un programa cuando otros programas hacían cosas bestiales y me tocó decir: 'Bueno, nos toca esta y hay que remar con la nuestra'. Para mí, les tocaba eso en ese momento

"Digo porque entiendo la buena onda, la buena onda existe, es una buena onda real. Estamos hablando de medios en un sentido más general", agregó el coconductor. "Como hizo Andy (Kusnetzoff) en Urbana que no habló del tema", acotó Granados, a modo de ejemplo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fporquetendencia%2Fstatus%2F1704873493219643539%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1704873493219643539%7Ctwgr%5Ed66e31bd1ca044ce346a05c1e19a1b0ed9aea73e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fcortocircuito-el-streaming-olga-cruzaron-occhiato-n561067&partner=&hide_thread=false "Occhiato":

Por comentarios sobre la reacción en LUZU TV a la entrevista de #MessiEnOlga pic.twitter.com/cEkJn7tZAw — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 21, 2023

"Te toca esa, tendrás baja audiencia ese día, después la vas a volver a recuperar seguramente. Pero ese día te tocó esa y transitala con lo que te tocó. Porque además es un ida y vuelta y esto y no tiene que ver con la onda entre canales, porque realmente somos amigos. Tiene que ver con que si un día de toca tener un 80% menos de audiencia, te toca. Corta", espetó.

"Eso pienso. Es una forma estratégica de retener público", profundizó Fridman para luego agregar: "Lo hicieron más porque les convenía"

Granados reflexionó sobre su propia actitud y acerca de Occhiato. "Yo fui demasiado bueno e ingenuo. Nico se transformó en alguien que vive para eso y no está mal (...) Yo soy medio sensible. Nos agarró en un momento muy sensible, estábamos re movilizados", sostuvo el humorista, y agregó con su habitual acidez: "Podríamos haberlos denunciado por copyright y que no salieran hoy al aire".

Más allá de la ironía, Granados opinó desde la perspectiva de empresario de medios y adoptó una postura comprensiva. "Sacó el lado productor pillo que es Nico. Es más, tuvimos 320 mil reproducciones, y le sumamos las 60 mil de Luzu en vivo. También estaba en vivo en Infobae y América", sostuvo.

"Si hacíamos eso de denunciarlos por copyright, era un jaque mate mal. Pero yo los dejo, yo los quiero", concluyó el conductor de Soñé que volaba.

