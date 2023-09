Atención Luzu TV: OLGA fue distinguido por CABA

image.png Luzu TV aún encabeza, y con diferencia, los rankings de audiencia en el streaming.

Cabe destacar que OLGA logró generar un contenido diferencial respecto a Luzu TV, que al ser el primer medio de estas características en lanzarse y alcanzar el éxito, provocó una proliferación de proyectos cuya dinámica era muy similar.

En este marco, la señal de Nicolás Occhiato estaba a salvo. Pero Granados se transformó desde la primera emisión allá por el 12 de junio en una verdadera amenaza.

Así las cosas, es menester recordar que Luzu TV aún es el líder indiscutido en lo que audiencia respecta, pero el dato no menor es que el medio lleva ya dos años al aire y su grilla de programación está completa. Dicho de otra manera, OLGA aún no está en las mismas condiciones y sin embargo está segunda en los rankings, tendencia que podría torcerse con el paso de los meses.

Nicolás Occhiato le bajó el precio a OLGA

No hay dudas de que Luzu TV, el proyecto de streaming ideado por Nicolás Occhiato, impulsó un formato sumamente exitoso. Si bien Vorterix, Urbana Play e incluso Futurock fueron las primeras emisoras que apostaron por la transmisión en vivo, el medio del ex Combate fue el primero que se gestó exclusivamente para Internet.

En este contexto, el humorista Migue Granados vio la oportunidad y lanzó su propio proyecto, llamado OLGA. Y hasta ahora, ha sido el único cuyas métricas hicieron temblar a Luzu TV. Es por ello que Occhiato salió a marcar la cancha e intentó bajar de la nube a su competidor.

Sucede que, días atrás, y a raíz del éxito de sus primeras transmisiones (el debut obtuvo un promedio de 25 mil visualizaciones en YouTube), Granados y sus compañeros Julián Lucero y Sofía Morandi bromearon con la chance de que, en un futuro, realicen una transmisión de su ciclo Soñé que volaba desde el Estadio Más Monumental.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Felejercitodelam%2Fstatus%2F1681681965223751686%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1681681965223751686%7Ctwgr%5E37c739fe57ac8f4a7eb73ee90f1a405c06d6c5f6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Ftiembla-luzu-tv-nicolas-occhiato-le-el-precio-olga-n558024&partner=&hide_thread=false La guerra del streaming.



Nico Occhiato vs Migue Granados. #LAM pic.twitter.com/3nt5FvsFmF — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) July 19, 2023

La broma avanzó al punto que desde las cuentas oficiales de OLGA lanzaron flyers sobre las fechas en las que el equipo se presentaría en la cancha del club River Plate, los cuales se hicieron virales.

Si bien la cosa quedó allí, tal parece que a Occhiato la espina le quedó clavada, por lo que este miércoles (19/7) apuntó, sin mencionarlo directamente, contra Granados.

"Entienden que Luzu en agosto va a meter un Luna Park y dos Rex. Hay gente que se quedó afuera del Luna Park, otro Luna es muy fuerte. Las tres tandas (de entradas) se agotaron en horas", indicó Occhiato, emocionado.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Folgaenvivo%2Fstatus%2F1679133604360667136%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1679133604360667136%7Ctwgr%5E37c739fe57ac8f4a7eb73ee90f1a405c06d6c5f6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Ftiembla-luzu-tv-nicolas-occhiato-le-el-precio-olga-n558024&partner=&hide_thread=false Te enterás que Soñé que Volaba va a hacer un River Plate. pic.twitter.com/zhT1esMYbn — OLGA (@olgaenvivo) July 12, 2023

En ese momento sus colegas comenzaron a especular con otro posible show y fue allí cuando el conductor de Nadie dice nada dijo:

No podés hacer un River, apenas arrancás, es como que tenés que ir de a poco, porque si no no hay camino No podés hacer un River, apenas arrancás, es como que tenés que ir de a poco, porque si no no hay camino

"Lo lindo de nuestra comunidad es que nos vio por Zoom, no teníamos un mango, éramos 1500, hicimos esto. Bueno, las cosas van llegando y la gente va acompañando", agregó el creador de Luzu TV.

---------

Más contenido en Urgente24:

Otro revés para The Walt Disney Company: Cedió ante Charter

Patricia Bullrich anuncia a Kovadloff para el aspecto "humano"

Malvinas: El Gobierno cruzó duramente a Diana Mondino

La UCR disparó contra Jonatan Viale por el mapa amarillo

Buena noticia en su día: Sueldo básico de maestros llega a $500.000