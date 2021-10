¿Te alteró estar sin WhatsApp? Quizá tengas nomofobia

"La hipótesis más extendida para analizar este problema propone que el miedo puede ocurrir por cuatro factores principales: imposibilidad para comunicarse con otros, pérdida de conexión, incapacidad de acceder a la información y renuncia a la comodidad", explica el profesor Antonio Manuel Rodríguez García en The Convesation.

Un estudio encuestó a 1.000 estudiantes en Corea del Sur, donde 72% de los niños de 11 o 12 años poseen un móvil y pasan en promedio 5,4 horas al día en ellos. El estudio encontró que casi 25% de los niños son adictos al teléfono móvil, según la BBC.

¿Cuáles son los síntomas de la nomofobia?

Si bien, muchas personas reconocen la ansiedad, cuando en su bolsillo no está el celular o no les funciona el WhatsApp, algunos todavía no tienen presente los síntomas de esta adicción.

Según Rodríguez García:

Un comportamiento nomofóbico sería el de una persona que se ha olvidado su teléfono en casa al salir a la calle y, al darse cuenta, comienza a agobiarse, sentir miedo o paralización.

Y agrega:

La nomofobia puede concebirse como un miedo más extremo que termina por entorpecer y dificultar la vida diaria de la persona, especialmente cuando no puede hacer uso instantáneo del móvil.

¿Cuál es la cura de la nomofobia?

Algunas recomendaciones para quienes ya son conscientes de su adicción al celular o WhatsApp: