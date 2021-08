Este ejercicio puede predecir su riesgo de muerte

Los investigadores hicieron un seguimiento de los sujetos del estudio durante varios años y 159 sujetos murieron durante la investigación. Al final del estudio, se descubrió que los voluntarios que obtuvieron la puntuación más baja en la prueba de sentarse y levantarse tenían un "riesgo de muerte 5-6 más alto" que los que obtuvieron mejores resultados en la prueba.

Es bien sabido que la aptitud aeróbica está fuertemente relacionada con la supervivencia, pero el estudio también muestra que mantener altos niveles de flexibilidad corporal, fuerza muscular, relación potencia/peso corporal y coordinación no solo es bueno para realizar las actividades diarias, si no influyen favorablemente en la esperanza de vida.

ejercicio-muerte.jpg Ejercicio: pruebe hacer este movimiento para chequear su riesgo de muerte.

Cómo hacer el ejercicio

Para comenzar, debe intentar bajar el cuerpo al piso con las piernas entrecruzadas mientras se asegura de no ayudar a su equilibrio, o apoyarse de manera significativa, con sus manos, piernas, rodillas, o brazos. Esa es la primera parte.

Para la segunda parte, debe intentar ponerte de pie sin la ayuda de esas extremidades mencionadas anteriormente. Si puede hacer ambas cosas sin prepararse, obtendrá una puntuación perfecta de 10. Sin embargo, cuanta más ayuda necesite de otras partes de su cuerpo, peor será su desempeño.

Teste de Sentar e Levantar - TSL (English subtitles) Nov2011

Detractores del ejercicio

Muchos expertos argumentan que este ejercicio es útil, pero que puede ser demasiado limitada y simplificada. "La fragilidad, la fuerza, la masa muscular, el rendimiento físico, todas esas cosas están correlacionadas con la mortalidad, pero les advierto a todos que la correlación no significa causalidad", Greg Hartley, profesor de la Universidad de Miami Miller School of Medicina, explicó a The Washington Post . "Por ejemplo, si alguien tiene una rodilla muy mala y no hay forma de que pueda hacer la prueba, solo porque esa persona tiene una rodilla muy mala no significa que vaya a morir pronto".

Otros dicen que puede jugar con la prueba a su favor con la práctica. "Un puntaje alto es una señal de que en ese momento, está en muy buena condición física en términos de fuerza muscular, pero no creo que sea un predictor de longevidad", señaló.

En general, los expertos coinciden en que tener una buena salud musculoesquelética o tener "músculos, articulaciones y huesos [que] funcionen bien juntos sin dolor" es crucial para una vida más larga. Un estudio, publicado en la revista Biogerontology, señala que "las deficiencias en el músculo esquelético, que conducen directamente a reducciones en la masa muscular y la fuerza, son factores directamente asociados con las tasas de mortalidad en los ancianos".