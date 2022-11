Este alimento tiene mala reputación, pero está repleto de nutrientes

“La comida de cada participante se adaptó a sus necesidades calóricas personalizadas, pero al reemplazar parte del contenido de carne con papas, los participantes se sintieron más llenos, más rápidos y, a menudo, ni siquiera terminaron su comida. De hecho, puede perder peso con poco esfuerzo", aseguró la autora.

Para obtener estas conclusiones, el estudio involucró a 36 participantes de entre 18 y 60 años que tenían sobrepeso, obesidad o resistencia a la insulina, que es una condición que hace que las células no respondan bien a esta hormona y la glucosa no ingresa a las células para generar energía.

La resistencia a la insulina está fuertemente asociada a la obesidad, la presión arterial alta, el colesterol alto y la diabetes tipo 2.

Todos los participantes tuvieron dietas controladas con precisión que incluyeron alimentos comunes ampliamente disponibles, como porotos, arvejas y carne o pescado, o papas blancas con carne o pescado.

Ambas dietas tenían un alto contenido de frutas y verduras y sustituían aproximadamente el 40% del consumo típico de carne con porotos y arvejas, o papas.

Para asegurar que las papas no pierdan la fibra dietética, las hirvieron con la piel intacta y luego las refrigeraron entre 12 y 24 horas. Luego se prepararon como: puré, gajos de papa asados al horno, ensalada de papa o papas gratinadas.

“Encontramos que ambas dietas eran iguales en términos de beneficios para la salud", anotó Rebello y agregó: "por lo general, las personas no siguen una dieta que no les gusta o que no es lo suficientemente variada. Aquí demostramos que un plan de alimentación saludable puede tener opciones variadas para las personas que se esfuerzan por comer sano. Además, las papas son una verdura bastante económica".

El trabajo fue publicado en el Journal of Medicinal Food.

