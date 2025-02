"¿Y cuando benefician a Boca?": Oscar Ruggeri apuró a Raúl Cascini

Cascini había cargado de manera dura contra el árbitro por sus polémicas decisiones en el encuentro entre “La Academia” y el “Xeneize”, este último sábado 08/02 por la noche en el Cilindro de Avellaneda. La performance de Falcón Pérez dejó varios fallos ciertamente cuestionables, que despertó la lógica furia de todo Boca. Desde los jugadores, pasando por los hinchas y, según lo hizo saber Cascini, también la dirigencia.

Pablo Toviggino quiso tapar errores groseros que Raúl Cascini expuso

Desde el claro penal en favor de Boca por la mano de Juan Ignacio Nardoni dentro del área, hasta la no expulsión a Martirena, o permitir el adelantamiento indiscriminado de un saque lateral que terminó en gol de Racing. Lo de Falcón Pérez fue cuestionable, es cierto, aunque todo eso no opaca la mala noche del equipo de Fernando Gago, que volvió a quedar en deuda desde lo futbolístico.

Así como Edinson Cavani prefirió no hablar del arbitraje al terminar el partido, quien sí se refirió a ello fue Raúl Cascini. Y no tuvo pelos en la lengua. Por eso Pablo Toviggino no se aguantó las ganas y tuvo que contestarle. El integrante del Consejo de Fútbol de la institución de la Ribera fue durísimo no solo con el colegiado, sino que habló de “robo” y vinculó a la AFA con la dirigencia de Racing.

“Me preguntás del arbitraje? Yo creo y veo lo mismo que todos ustedes. ¿Se acuerdan la mano en esta cancha de Jonathan Gómez? La vio el país. Después el árbitro en un momento cuando viajamos nos reconoció que había sido penal, mirá vos”, declaró, ácido, el dirigente boquense. Y luego disparó con fuerza: “Parece que cada vez que venimos a esta cancha nos roban Debe tener buena relación Racing con la AFA”.

Por eso, Pablo Toviggino salió a responderle. Fue este último domingo 09/02, y lo hizo con su clásico estilo irónico, agresivo y poco claro. También mal redactado, vale decir. Pero respuesta al fin. Pablo Toviggino ha acostumbrado al mundo del fútbol a ser el brazo armado de la AFA de un Claudio “Chiqui” Tapia que deja la exposición pública más dura a su tesorero.

La respuesta de Pablo Toviggino a Raúl Cascini

El historial de peleas, que libra en el campo de X desde su cuenta personal, incluye nombres como Juan Sebastián Verón, Carlos Tévez, Marcelo Gallardo, Andrés Fassi y todo aquel que exponga alguna duda sobre la gestión del fútbol en el país. Ahora, a esa lista se suma Raúl Cascini. En X, Pablo Toviggino le contestó:

“Hay una lucha que se lleva en silencio, desde la indiferencia crítica, aunque de eso no entiendes nada. ¿Tuviste una semana difícil? Por qué los psicólogos dicen que ceder a las lágrimas puede aportar beneficios para la salud mental. Avísame, yo tengo uno que se lo recomendé a varios!!”.

Racing le ganó 2-0 a Boca en un partido durísimo y se acomodó en la Zona A del Torneo Apertura

Racing le ganó 2-0 a Boca, en un partido muy disputado correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, y se acomodó en la Zona A.

Los goles de la “Academia” en el partido que se disputó en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro de Avellaneda”, llegaron de la mano de los delanteros Luciano Vietto y Adrián “Maravilla” Martínez.

Este triunfo le permitió a Racing escalar hasta la segunda posición de la Zona A con nueve puntos, solo por detrás de Argentinos Juniors, mientras que Boca está undécimo con solo cinco unidades.

