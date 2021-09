En la sindemia, los dictadores invocan a Dios

En el escenario de sindemia, Cedric Williams escribió:

"Tuvimos asientos en primera fila para observar la forma en que los líderes dentro de las iglesias, las empresas y la política expresaron diferentes formas de hacer frente a la realidad de la pandemia mundial.

Algunos líderes negaron la ciencia y los hechos científicos que requerían un cambio de rumbo de su comprensión limitada de la situación.

Algunos líderes decidieron tomar decisiones secuenciales que fueron conservadoras, cautelosas y basadas en el apoyo percibido de electores específicos.

Algunos líderes utilizaron puntos de decisión clave y árboles de decisión para guiar su proceso a través de umbrales de decisión autoseleccionados.

Algunos líderes no hicieron nada, o hicieron poco, e intentaron vivir la vida como si el mundo no se hundiera más en una crisis.

Pero en la crisis suceden acontecimientos, algunos comenzaron antes de la sindemia pero lo que ha sucedido/sucede ayuda a consolidar o potencia."

Es muy grave esto que sucede porque la ausencia de líderes morales creíbles tiene consecuencias profundas no sólo en esas sociales sino también de alcance global.

Dictadores

Es hora de ir a un texto de David Brooks en The New York Times. Autor de "The Road to Character" (El Camino del Varácter) y, más recientemente, "The Second Mountain" (La Segunda Montaña), él realizó una interesante reflexión acerca de cómo los problemas de liderazgo en la democracia participativa y en los cultos convencionales provoca confusiones importantes:

"¿De qué va a ser el siglo XXI? Si me hubieran preguntado hace 20 años, digamos el 10 de septiembre de 2001, habría tenido una respuesta clara: hacer avanzar el liberalismo. Después de la caída del Muro de Berlín, el fin del apartheid, las reformas de Deng Xiaoping en China, un conjunto de valores parecía estar en marcha: democracia, capitalismo, igualitarismo, libertad individual.

democracia,

capitalismo,

igualitarismo,

libertad individual.

Luego, durante las décadas siguientes, la expansión de la democracia se detuvo y luego se revirtió. Los autoritarios en China, Europa Central y Oriental y más allá ejercían el poder. Nos instalamos en la ya conocida contienda entre el liberalismo democrático y el autoritarismo.

Pero en los últimos años sucedió algo interesante: los autoritarios encontraron a Dios.

Utilizaron símbolos religiosos como marcadores de identidad nacionalistas y gritos de guerra.

Unificaron a las masas detrás de ellos azuzando guerras culturales perpetuas.

Reformularon el debate global: ya no era entre democracia y dictadura; estaba entre la decadencia moral de las élites occidentales y los valores tradicionales y la espiritualidad superior de la buena gente normal en sus propios países de origen.

El siglo XXI se está convirtiendo en una era de guerras santas en todo el mundo en un momento en que el atractivo de la religión actual parece estar en decadencia.

Xi Jinping es uno de los arquitectos de este autoritarismo revestido de espíritu. Mao Zedong miró con desprecio a la China prerrevolucionaria. Pero el régimen de Xi se ha esforzado por adoptar viejas costumbres y valores tradicionales.

El académico especializado en China, Max Oidtmann, dice que Xi está restringiendo las entidades religiosas independientes mientras crea un “visión de valor central socialista”, un credo que incluye una mezcla de confucianismo, taoísmo, marxismo y maoísmo.

(N. de la R.: En 2019, Wang Yang, presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que supervisa los asuntos de etnia y credo en nombre del Partido Comunista Chino, según el periódico francés, Le Figaro, informó que las autoridades religiosas deben seguir las instrucciones del presidente Xi Jinping y, por lo tanto, interpretar las ideologías de las diferentes religiones de acuerdo con "los valores centrales del socialismo" y "los requisitos de la época”. Wang instó a los funcionarios a construir "un sistema religioso con características chinas"; y se concluyó que la reevaluación de los libros religiosos podría prevenir pensamientos extremos e ideas heréticas en la nación. Si bien no se mencionó específicamente que la Biblia y el Corán serían objetos de revisión, el Partido Comunista Chino accedió a una "evaluación comprensiva de los clásicos religiosos existentes", en busca de contenidos que no funcionan según la presidencia, por la realidad actual.)

A comienzos de setiembre, el gobierno chino ordenó un boicot a celebridades "sissy pants": las estrellas masculinas de aspecto delicado que muestran personalidades amables y están acusadas de feminizar la hombría china. Fue apenas una de las incursiones de la guerra cultural diseñada para ilustrar cómo el régimen está protegiendo a China de la corrupción moral occidental.

El populismo moral de arriba hacia abajo del régimen está surtiendo efecto.

Xuetong Yan, de la Universidad de Tsinghua, en 2018:

Aparentemente, la Internet china está plagado de ataques contra la decadente "izquierda blanca": progresistas estadounidenses y europeos educados. que defienden el feminismo, los derechos LGBTQ y demás.

Vladimir Putin y los demás autoritarios regionales juegan un juego similar.

Putin se ha asociado durante mucho tiempo con filósofos religiosos como Ivan Ilyin y Nikolai Berdyaev.

En un ensayo para el Berkley Center de la Universidad de Georgetown, Dmitry Uzlaner informa que el régimen se está presentando como "el último bastión de los valores cristianos" que evita que el mundo descienda al caos moral liberal.

(N. de la R.: En 2018, durante una ceremonia en ocasión del 1.030 aniversario de la adopción del cristianismo por el príncipe Vladimiro, líder de la Rus de Kiev, una federación de tribus eslavas que precedió a Rusia, Putin dijo que la adopción del cristianismo fue “el punto de partida de la formación y desarrollo del Estado ruso, el verdadero nacimiento espiritual de nuestros antepasados y la determinación de su identidad, el florecimiento de la cultura nacional y la educación”.)

La guerra cultural también está en pleno apogeo allí, con el régimen restringiendo Internet, intentando limitar el aborto, relajando la lucha contra la violencia doméstica e imponiendo leyes sobre blasfemia y prohibiendo el suministro de información a menores que apoye las “relaciones sexuales no tradicionales”.

Incluso los aspirantes a autoritarios en Estados Unidos y Europa Occidental están entrando en el juego.

El estudioso de Asuntos Internacionales Tobias Cremer ha demostrado que muchos de los llamados nacionalistas cristianos que pueblan los movimientos de extrema derecha a ambos lados del Atlántico en realidad no son tan religiosos.

Están motivados por actitudes nativistas y antiinmigrantes y luego se aferran a los símbolos cristianos para separar "ellos" de "nosotros".

En Alemania, por ejemplo, el grupo de extrema derecha que exhibe agresivamente su identidad cristiana tiene un desempeño inferior entre los votantes que son realmente religiosos.

Cremer escribe en otro ensayo del Berkley Center acerca de los extremistas estadounidenses de derecha:

Desfilan cruces cristianas en mítines, usan imágenes de los cruzados en sus memes e incluso pueden buscar alianzas con grupos cristianos conservadores. Pero tales referencias no se refieren a la fe viva, vibrante, universal y cada vez más diversa en Jesucristo que se practica en la abrumadora mayoría de las iglesias de Estados Unidos en la actualidad. En cambio, en la identidad blanca, el cristianismo político se convierte en gran medida en un 'cristianismo' secularizado: un marcador de identidad cultural y un símbolo de blancura que es intercambiable con el barniz vikingo, la bandera confederada o los símbolos neopaganos. Desfilan cruces cristianas en mítines, usan imágenes de los cruzados en sus memes e incluso pueden buscar alianzas con grupos cristianos conservadores. Pero tales referencias no se refieren a la fe viva, vibrante, universal y cada vez más diversa en Jesucristo que se practica en la abrumadora mayoría de las iglesias de Estados Unidos en la actualidad. En cambio, en la identidad blanca, el cristianismo político se convierte en gran medida en un 'cristianismo' secularizado: un marcador de identidad cultural y un símbolo de blancura que es intercambiable con el barniz vikingo, la bandera confederada o los símbolos neopaganos.

Estos autoritarios disfrazados de religión han provocado una reacción antirreligiosa entre aquellos que ahora, comprensiblemente, asocian la religión con el autoritarismo, el nativismo y el matón general.

Los crecientes y sin precedentes niveles de secularismo en Europa y Estados Unidos durante las últimas décadas no han producido una guerra cultural y espiritual menos cruel.

Los autoritarios pseudoreligiosos han elevado las apuestas morales. Actúan como si el individualismo, los derechos humanos, la diversidad, la igualdad de género, los derechos LGBTQ y la libertad religiosa fueran solo las últimas formas del imperialismo moral occidental y los precursores del caos social y moral.

Aquellos de nosotros que estamos del lado del liberalismo occidental no tenemos más remedio que luchar contra esto también en el plano espiritual y cultural, para demostrar que el pluralismo es lo opuesto a la decadencia y es una forma rica en espiritualidad y prácticamente efectiva de elevar la dignidad humana y propiciar una sociedad coherente."