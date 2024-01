Pese a USA y la UE, Rusia creció mucho en 2023

putin gabinete.jpg Vladimir Putin en reunión de gabinete.

Gran parte de este crecimiento se debe a lo que ha aumentado la producción en muchos sectores del complejo militar-industrial. Según estimaciones del centro de investigación finlandés BOFIT, las industrias militares proporcionaron el 40% del crecimiento del PIB ruso en el 1er. semestre de 2023. Muchos economistas rusos estiman que la contribución del complejo militar-industrial al crecimiento anual del PIB es de 33%.

Fue posible aumentar la producción en el complejo militar-industrial debido a que los gastos del presupuesto militar aumentaron considerablemente. Por ejemplo, sólo el gasto en la partida presupuestaria 'Defensa Nacional' superó el plan original en al menos 30%. En total, los gastos militares representaron aproximadamente 33% de todo el gasto presupuestario.

En 2024, el gasto militar debería volver a aumentar, y de forma muy pronunciada: la Ley de Presupuesto lo contempla en 2 cuentas: 'Defensa Nacional' y 'Seguridad Nacional y Aplicación de la Ley' (40% de todos los gastos del presupuesto federal).

Pero esto no significa que toda la economía rusa se haya vuelto guerrera. Todavía el complejo militar-industrial aporta menos que la economía privada.

Las empresas del complejo militar-industrial reciben dinero directamente del Presupuesto; no tienen que obtener préstamos a tasas de interés de mercado. Debido al aumento del gasto en el complejo militar-industrial, que también se traduce en salarios más altos, así como en pagos a los militares y sus familias, hay más dinero en la economía del que se produce en el sector civil.

Así es que la inflación está aumentando: en 2023 podría haber llegado a 7,5%, según el Gobierno. En las encuestas privadas se estima que la inflación actual es mayor: en diciembre el interanual estuvo en 17%. Según el holding de investigación ruso Romir, los precios de los bienes de consumo más comprados (y muchos consideran la inflación a través de ellos) durante los 11 meses iniciales de 2023 aumentaron un 17,8% y, en comparación con noviembre de 2022, 24,2%.

Por ese motivo las previsiones oficiales de crecimiento del PIB para 2024 son mucho más modestas que los resultados de 2023: es peligroso conservar la tendencia. La capacidad instalada ya están sobrecargada, no hay suficientes trabajadores, las tasas de interés van a limitar los préstamos, no hay condiciones para la inversión privada.

Sustitución de importaciones

Según The Wall Street Journal, hace 3 años, el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, reconoció la dependencia del complejo militar-industrial ruso de las importaciones. Él afirmó que ya se han "determinado" todas las medidas que deberían eliminar esta dependencia (se desconoce exactamente qué tenía en mente Patrushev, acotó WSJ). Sea como fuere, en abril de 2021, empleados de la Fiscalía General comprobaron cómo se estaba implementando el programa de sustitución de importaciones en el complejo militar-industrial. El informe de auditoría, que los periodistas de Bloomberg revisaron, reveló un enorme retraso en casi todos los indicadores incluidos en el programa.

De todos modos, muchos componentes que necesita el complejo militar-industrial pero se encuentran bloqueados por sus enemigos, terminan en Rusia a pesar de las sanciones. Y esto sucede a pesar de que por el debilitamiento del rublo, los componentes extranjeros se están volviendo más caros, al igual que los demás bienes extranjeros. El uso de sistemas de importación 'grises' genera costes adicionales. "Y el complejo militar-industrial ruso lleva mucho tiempo funcionando en condiciones de aumento de costes y baja eficiencia", señala Pavel Luzin: es otra limitación crítica para su crecimiento futuro.

De todos modos, si fuese por Financial Times, The Wall Street Journal y Bloomberg, hace meses que Rusia debería estar en quiebra económico-financiera o derrotada en lo militar. Herramientas de la propaganda bélica del Pentágono, han errado muchas veces desde el inicio de la invasión a Ucrania como para considerar al pie de la letra sus nuevas apreciaciones....

Nikolai Patrushev.jpg Poderoso Nikolai Patrushev y el jefe, Vladimir Putin.

El petróleo

Además de los gastos presupuestarios, el Ministerio de Finanzas espera aumentar sus ingresos 4% en comparación con 2023 en base a un barril de petróleo de US$ 70, un precio más alto que el 'techo' del tope de US$ 60 por barril que le quiso imponer USA + UE, pero Rusia ha logrado sortearlo.

Según la ucraniana Escuela de Economía de Kiev (KSE), que sigue los ingresos del petróleo ruso, en noviembre se firmaron contratos para el suministro de diversas clases de petróleo ruso a entre US$ 77 y US$ 84 por barril.

Los analistas de la KSE han calculado que si los reguladores extranjeros no refuerzan el control sobre el cumplimiento del régimen de sanciones y no comienzan a aplicar sanciones secundarias más activamente, y el precio máximo no baja a US$ 50 por barril, en 2024, los ingresos de Rusia por las exportaciones de petróleo pueden aumentar en comparación con los resultados de 2023.

Si las sanciones se aplican plenamente y el precio máximo disminuye, los ingresos de Rusia por el suministro de petróleo al extranjero podrían reducirse a la mitad, considera la KSE.

A menos que sucedan acontecimientos extraordinarios, el precio del petróleo no caerá en 2024. Goldman Sachs redujo ligeramente su pronóstico del precio del petróleo clase Brent para 2024, pero aún espera que se negocie entre US$ 70 y US$ 90 el barril. Aunque es probable que la economía mundial se desacelere ligeramente, la demanda de petróleo seguirá estando respaldada por una mejora de la situación económica en USA y el crecimiento de China (que se ha convertido en el mayor importador de petróleo ruso). La tasa de crecimiento de la economía china disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo alta: 4,6% después de crecer un 5,4% a finales de 2023, según las previsiones del FMI .

Según el profesor y economista de la UCLA, Oleg Itskhoki, si el precio del petróleo se mantiene a entre US$ 60 y US$ 90, la economía rusa tendrá reservas suficientes para adaptarse a las nuevas condiciones. De última, las autoridades podrían permitir que caiga la paridad del rublo, prevalezca una inflación creciente, la demanda de importaciones de consumo disminuya y los niveles de vida caigan pero la ejecución presupuestaria estaría garantizada.

Itskhoki cree que el petróleo por debajo de US$ 60 por barril será un problema para la economía rusa. Sin embargo, en su opinión, esa perspectiva “no es visible” en 2024

Si los ingresos presupuestarios no disminuyen drásticamente, las órdenes del Ministerio de Defensa seguirán con la misma generosidad que en 2023, incluso en ausencia de hostilidades.

El futuro

Pregunta de Kommersant al viceprimer ministro, Andréi Belousov: ¿Cómo será Rusia en el comercio exterior en los próximos años? ¿Cómo deberían considerarlo las empresas que participan en actividades de comercio exterior? ¿Deberían las empresas rusas prepararse para el hecho de que el amigo de ayer pueda resultar un enemigo?

Andréi Belousov.webp Andréi Belousov y Vladimir Putin.

Respuesta:

##1. "Necesitamos un replanteo profundo en el posicionamiento de Rusia en el mundo y en el espacio económico global. Cómo posicionarnos depende de entender qué está pasando y qué sucederá. Esta pregunta no existía a principios o incluso mediados de la década de 2000. Porque se formó con las reglas GATT-94 / OMC, OCDE, Banco Mundial, FMI. No había ninguna opción: puedes ser un país rebelde porque no sigues las reglas generales, o puedes declarar "jugaré según las reglas generales" y ganarte un pase a los mercados donde todo está claro. Si haces foco en materias primas, entonces tu lugar está al principio de la cadena de producción. Si tienes mano de obra barata, puedes ocupar un lugar intermedio, produciendo productos masivos. Si tienes alta tecnología sólida, significa que su lugar está al final de la cadena de producción."

##2. "Las reglas bajo las cuales existía el comercio mundial se han derrumbado, junto con el papel locomotor del comercio mundial. Desde principios de los años 1990 hasta los años 2000, el comercio mundial creció entre 1,5 y 2 veces más rápido que la economía mundial. El comercio creció entre u5% y 6% anual y la economía entre 2% y 3%. Había una brecha y la participación del comercio mundial en el PIB mundial estaba aumentando. Desde mediados de la década de 2000, y más aún ahora, se ha producido el proceso inverso: el comercio crece más lentamente, pero el proteccionismo crece exponencialmente."

##3. "A esto se suma un sobreendeudamiento con el que nadie sabe qué hacer. Después de la crisis de 2009-2010, los países del G-20 decidieron que era necesario reducirlo, pero no lo redujeron, solo lo estabilizaron, mientras que la deuda de los países en desarrollo comenzó a crecer. Durante Covid-19, los niveles de deuda volvieron a aumentar, y en todas partes. El sobreendeudamiento es peligroso porque dificulta la regulación de la macroeconomía. Si el sobreendeudamiento es bajo, se pueden activar las tasas de descuento de los bancos centrales: la inflación disminuiría y eso es todo. Y si se activa en condiciones de sobreendeudamiento, la economía puede colapsar: el servicio de la deuda se vuelve más caro, los bancos comerciales pueden colapsar."

##4. "Desde principios de la década de 1990, se ha formado un triángulo en la economía global, uno de cuyos vértices era China, el otro era la UE y el 3ro. era USA. La UE y USA abrieron sus mercados a los productos chinos y en muy poco tiempo las exportaciones chinas pasaron de 0 a unos US$ 600.000 millones. A cambio, China, que tiene una tasa de ahorro muy alta, financió la economía estadounidense a través de la deuda pública de USA. La deuda nacional de USA incorporada a las reservas de China alcanzó un tope y se estabilizó a mediados de la década de 2000. Los niveles de penetración de productos chinos en los mercados de la Unión Europea y USA también se han estabilizado e incluso han comenzado a disminuir ligeramente."

##5. "En los últimos años ha habido un debate bastante intenso en USA y, de hecho, se ha llegado a un consenso entre republicanos y demócratas: debe preservarse el dominio estadounidense en el mundo, pero los instrumentos de este dominio están pasando del comercio a la tecnología. Es necesario construir alianzas tecnológicas, que incluyan a aliados de USA; dentro de estas alianzas se construirán cadenas tecnológicas de producción; el acceso a tecnologías será limitado fuera de esas alianzas. Ahora en USA, tal como se sabe, se está intentando limitar el acceso de China a estas tecnologías. Y también está más o menos delineada la lista de tecnologías en torno a las cuales se construirán alianzas de países. Se trata de IA (inteligencia artificial), semiconductores, espacio, comunicaciones, tecnologías médicas, biotecnologías, nuevos materiales, drones y robots."

En el horizonte de 5 a 10 años, ¿qué estrategia debería adoptar una economía nacional como Rusia? La respuesta es bastante simple: es necesario garantizar la estabilidad estratégica, y esto sólo puede lograrse mediante la formación de alianzas estables entre países. Por lo tanto, la esencia de la estrategia de Rusia es construir alianzas con países amigos que la apoyen. Conclusión clave: estamos pasando de una integración óptima en el sistema de división global del trabajo a la formación de una sostenibilidad estratégica. En el horizonte de 5 a 10 años, ¿qué estrategia debería adoptar una economía nacional como Rusia? La respuesta es bastante simple: es necesario garantizar la estabilidad estratégica, y esto sólo puede lograrse mediante la formación de alianzas estables entre países. Por lo tanto, la esencia de la estrategia de Rusia es construir alianzas con países amigos que la apoyen. Conclusión clave: estamos pasando de una integración óptima en el sistema de división global del trabajo a la formación de una sostenibilidad estratégica.

