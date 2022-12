Scaloni piensa en la final pero Francia 'calienta' el duelo

Con Francia en el horizonte, Lionel Scaloni también deberá definir si mantiene el 4-4-2, si vuelve al 4-3-3 con Di María de arranque o finalmente se inclina por la línea de cinco defensores con Lisandro Martínez. El DT y sus colaboradores Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala tendrán la práctica de este mismo jueves (15/12) y dos más para resolver estos interrogantes.

SCALONIPIENSAENLAFINALPEROFRANCIACALIENTAELDUELOFOTO2.jpg Lionel Scaloni tiene el plantel a disposición y Argentina practicó en Doha pero Francia ya ‘calienta’ el duelo de este domingo (18/12). (Foto: Noticias Argentinas/REUTERS)

Por otro parte, el medio francés RMC Sports lanzó una nota furibunda en la que afirma que el equipo “Albiceleste” tiene un “juego limitado”, habla de “racismo” y de un supuesto “complot”. Además afirman que La Scaloneta se “siente sola” de cara a la final de este domingo (18/12).

Por lo tanto, el mismo medio de Francia arremetió contra el equipo argentino y vaya que no fue tibio a la hora de hacer su análisis.

El título del artículo apunta directamente a que Francia se enfrentará a un rival que es beneficiado por un “complot pro Messi”, que desarrolló un “juego decepcionante”, que es respaldado por hinchas que pregonan “cánticos racistas” y se pregunta, a modo de reflexión, por qué “el equipo argentino se siente muy solo”.

SCALONIPIENSAENLAFINALPEROFRANCIACALIENTAELDUELOFOTO3.jpg Lionel Scaloni tiene el plantel a disposición y Argentina practicó en Doha pero Francia ya ‘calienta’ el duelo de este domingo (18/12). (Foto: Noticias Argentinas/REUTERS)

La nota del medio francés RMC Sport recrea un supuesto escenario en el que el elenco Albiceleste es criticado por su arrogancia, por su xenofobia, por sus “vicios”, por sus burlas, por sus trampas, por su comportamiento, por su engranaje “limitado” y asume que ese sentimiento de desaprensión y disgustos por las supuestas formas de la Selección Argentina, provienen del universo fútbol en su concepto más general.

Ese componente ético que le asigna al equipo dirigido por Lionel Scaloni es la razón por la que -según esta nota- Argentina estaría huérfana de apoyos no nacionales en la antesala de la final de la Copa del Mundo de la FIFA.

El primer análisis es estrictamente futbolístico, despojado de toda sugestión: “Los franceses no eran los favoritos para ganar el torneo, dado el gran número de ausencias en el plantel, pero los argentinos eran ampliamente favoritos antes del comienzo del torneo. Sin embargo, los Tricolores demostraron ser el equipo más atractivo durante su estadía en Qatar, mientras que el equipo de Lionel Scaloni fue criticado hasta su clasificación para la final”.

SCALONIPIENSAENLAFINALPEROFRANCIACALIENTAELDUELOFOTO4.jpg Lionel Scaloni tiene el plantel a disposición y Argentina practicó en Doha pero Francia ya ‘calienta’ el duelo de este domingo (18/12). (Foto: Noticias Argentinas/AFA)

La nota fue escrita por el periodista Jean-Guy Lebreton y además recoge declaraciones de Eric Di Meco, ex futbolista y quien hoy es analista.

El cronista sostiene que el equipo galo encontró algunas dificultades para contrarrestar al desafío físico que le impartió Marruecos en la semifinal, y Di Meco halló, en las deficiencias del duelo físico que exhibió su representativo en el último partido, un signo de alarma. El ex jugador sostiene que vislumbra “motivos de preocupación porque los argentinos son bromistas y tienen mucha experiencia cuando se trata de burlar al oponente o llevarlo al límite”.

Quien suscribe, al mismo tiempo, se refiere a los argentinos como un nivel superior en el aspecto combativo y psicológico: “Son muy superiores porque también tienen el vicio que eso conlleva. Y también tienen cualidades. Estaban entre los favoritos y no están ahí por casualidad. Creo que aprendieron la lección cuando les ganamos cuatro años atrás. Es posible que puedan borrar lo que hayan hecho mal y también pueden tratar de tocarnos una fibra sensible. No creo que tengamos que meternos en este juego, no podemos ganar contra estos muchachos”.

SCALONIPIENSAENLAFINALPEROFRANCIACALIENTAELDUELOFOTO5.jpg Lionel Scaloni tiene el plantel a disposición y Argentina practicó en Doha pero Francia ya ‘calienta’ el duelo de este domingo (18/12). (Foto: Noticias Argentinas/REUTERS)

“Dependerá ahora de los franceses estar concentrados, desarrollar su fútbol y dejar a los argentinos que se comporten tan mal como a veces les gusta”, aconsejó y recomendó, a su vez, no caer en la supuesta trampa de nuestros representantes: “los franceses podrán tener los tobillos hinchados y eso no tendrá que ver con ninguna pretensión. Será por los posibles golpes de los argentinos donde probablemente sufran. Leandro Paredes, Rodrigo De Paul o incluso Nicolás Otamendi no dudan en meterse en el duelo físico o incluso en poner la suela”.

El desenlace ante ese escenario, según dice el analista, no será satisfactorio para el combinado europeo. “No creo que tengamos armas para responder. No creo que debamos entrar en este tipo de duelo con ellos”.

“Si Lionel Messi se mete como hizo contra Países Bajos, donde se hizo el rudo, los franceses corren el riesgo de caer en un juego que no es el suyo”, añadió en ese sentido.

El artículo del diario francés establece una mirada sesgada sobre la Selección Argentina que resume como “arrogancia”. Admite cargar con la acusación de “soberbios” producto de las rivalidades futbolísticas que despertó Les Blues en las selecciones de Bélgica, Inglaterra, Italia, Alemania y España. “Pero la Albiceleste no se queda atrás, especialmente durante la competición en Qatar -designan-. Tras la victoria arrebatada en los penales ante Países Bajos, los argentinos ajustaron cuentas con los bátavos. Desde Louis van Gaal, que había intentado presionar a los tiradores sudamericanos, hasta Wout Weghorst, no hacía falta presionar demasiado a los socios de Nicolás Otamendi para que se desataran. Hasta Lionel Messi se soltó tras el pitido final”.

“El fútbol muestra a menudo a malos perdedores después de una derrota, pero Argentina puede merecer el título de mal ganador durante la Copa del Mundo de 2022”, imputa el medio francés, en sintonía con el análisis tendencioso y artero que circuló por algunas redacciones europeas.

A todo esto, la nota del diario francés hace referencia al nuevo hit popular que se escucha hasta en los partidos en los que no juega Argentina y que, con la virulencia de un contagio, se popularizó en el mundo: “Mientras Les Bleus se dejaban llevar por Freed From Desire, de Gala, los argentinos se cantaban Muchachos, una oda a Diego Maradona, Lionel Messi y toda la selección nacional que emociona a casi 46 millones de compatriotas”.

El artículo sugiere, asimismo, que el nulo apoyo global a Argentina en la final del mundo tiene reminiscencias en la calidad y fluidez de su juego. “Al igual que Francia en 2018, Argentina pudo ser muy efectiva durante la Copa del Mundo en Qatar. Más allá de la derrota inaugural ante Arabia Saudita y los fallos de Lautaro Martínez, la Albiceleste no multiplicó las ocasiones pero marcó al menos dos goles en cada partido. Detrás de un Lionel Messi en una misión, bien ayudado por el joven Julián Álvarez, el juego de los ganadores de la Copa América 2021 sigue siendo bastante limitado”.

“Todos contra Argentina… puede que no”, dicen en un recuadro del artículo donde insinúan que existe una colaboración orgánica para favorecer la performance de La Pulga, abono para reforzar la fantasía de “los conspiranoicos”: “Si confiamos en los seguidores de la teoría de la conspiración, la FIFA ha optado claramente por favorecer a la Albiceleste. ¿Por qué? Para que gane Lionel Messi y le permita sumar el Mundial a su enorme lista de trofeos”.

En el plano futbolístico, Francia realizó en la tarde de este mismo jueves (15/12) un entrenamiento liviano luego de la victoria ante Marruecos (2-0) que lo depositó en la final del Mundial de Qatar 2022 contra la Argentina y minimizó el rumor del “virus del Camello” que afectó a tres futbolistas.

El defensor Dayot Upamecano y el mediocampista Adrien Rabiot volvieron a entrenarse luego de quedar afuera de la semifinal, mientras que Kingsley Coman se quedó en el hotel “solo por precaución”.

Según la prensa francesa, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) consignó en el reporte del entrenamiento que el estado de Coman “no inspira especial preocupación de cara a la final del domingo”, indicó L'Equipe.

Coman solo padece un “pequeño síndrome viral” y estará a disposición del entrenador Didier Deschamps para la final del próximo domingo en el estadio Lusail.

El jugador de Bayern Múnich estuvo en el banco de suplentes en la semifinal pero este mismo jueves (15/12) no pudo participar del entrenamiento, a puertas cerradas.

Por su lado, Upamecano y Rabiot ya se recuperaron y pudieron realizar algunos ejercicios con el preparador físico Cyril Moine.

El vigente campeón trabaja con un plantel de 24 jugadores ya que Deschamps decidió no reemplazar a los lesionados Karim Benzema y Lucas Hernández.

El goleador de Real Madrid y ganador del último Balón de Oro no regresará a Qatar pese a las versiones que indicaban lo contrario en las últimas horas.

Benzema ya está recuperado de la lesión que lo marginó del Mundial pero en la concentración de “Les Bleus” descartan la posibilidad de un regreso.

No obstante, la actividad de este viernes (16/12) del seleccionado argentino será a puertas cerradas y este sábado (17/12) habrá primero conferencia de Scaloni y un jugador a designar en el Centro de Medios de Doha y luego una práctica abierta para los primeros quince minutos.

Por fuera de la actividad del plantel también hay expectativa por la designación del árbitro y por el momento el candidato es el polaco Szymon Marciniak. El árbitro, de 41 años, controló el partido de la Argentina contra Australia en octavos de final y con Francia estuvo en la segunda fecha de la fase de grupos durante la victoria sobre Dinamarca (2-1). Cabe destacar que un árbitro de la UEFA, federación que nuclea a los europeos, puede ser elegido por la FIFA para controlar el partido pese a la presencia de Francia. Por ejemplo, Argentina ante Polonia fue arbitrado por el neerlandés Danny Makkelie, otro de los que seguiría en carrera.

Argentina jugará la final de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 ante Francia, vigente campeón del mundo, este domingo (18/12), a los 12:00 del mediodía, en el estadio Lusail.

