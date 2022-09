Ilary Blasi vs. Francesco Totti: secretismo e infidelidad

lary ha visto cosas en los últimos años que podrían arruinar a unas cincuenta familias lary ha visto cosas en los últimos años que podrían arruinar a unas cincuenta familias

Mientras tanto, Blasi se mantiene cerca del ojo público pero lejos de la discordia mediática, mientras publica en Instagram una historia comiendo el fetuccini con champiñones que hace su nonna.

blasi-nonna.jpg "Amo la pasta cruda" comentó en sus historias de Instagram la ex-esposa de Francesco Totti, Ilary Blasi, mientras intenta mantener una imagen visible pero discreta con la opinión pública

Francesco Totti y el divorcio con Ilary Blasi: Una retrospectiva

A principio de julio, Francesco Totti e Ilary Blasi anunciaron su divorcio tras dos décadas de relación, en las cuales tuvieron tres hijos en común. En aquel momento, ambos publicaron comunicados por separado y llamaron a la privacidad mediática, para resolver sus diferencias puertas adentro. El llamado público de él rezaba de la siguiente manera:

Después de 20 años juntos, lamentablemente mi historia de pareja con Ilary se ha terminado. Todo lo que he dicho en estos últimos meses ha sido para tratar de proteger a nuestros hijos. He intentado superar la crisis de mi matrimonio pero hoy comprendo que la separación, aunque dolorosa, ya no es evitable. Seguiré unido a Ilary en la educación de nuestros maravillosos tres hijos, siempre con gran respeto por mi mujer

Sin embargo, dos meses más tarde, el ídolo de la Roma salió a explicar los motivos por los que dio punto final a su matrimonio. En conversación con el medio italiano Corriere della sera, Totti confesó que hubo un tercero en medio de su separación, sumado a un calvario personal sufrido durante los últimos meses.

Dije que me iba a callar y así lo hice, pero he leído demasiados bulos en las últimas semanas que han hecho sufrir a mis hijos. No es cierto que yo haya sido el primero en traicionar [...] He vivido una etapa complicada, primero porque dejé de jugar y luego por la muerte de mi padre a causa del Covid-19. Yo también pasé un virus muy fuerte durante 15 días. Sin embargo, mi esposa, cuando más la necesitaba, no estaba

También en diálogo con Corriere della sera, la ex-figura del fútbol italiano reveló cómo se enteró de estas circunstancias, tras recibir avisos de personas de su círculo más íntimo, que aseveraban que su esposa estaba viviendo una relación extramatrimonial.

A pesar de asegurar que jamás había tenido la necesidad de revisar el teléfono de Ilary, lo hizo por primera vez en 20 años, y se encontró con la fatídica revelación de que Alessia, la peluquera de Blasi y su principal confidente, era quien orquestaba los encuentros entre ella y su amante, para mantener la discresión del asunto.

Cuando recibí avisos de diferentes personas en quienes confío, empecé a sospechar y miré su móvil. Vi que había una tercera persona que hacía de intermediaria entre Ilary y otra... Algo así como: nos vemos en el hotel [...] Es una persona totalmente distinta a mí, que pertenece a un mundo muy lejano al mío, y afortunadamente. Fue un shock. No solo que Ilary tenía a alguien más; pero que él podría estar interesado en un hombre así.

